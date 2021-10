Tres guardonats comparteixen el Premi Nobel de Física d’enguany pels seus estudis per descriure i predir a llarg termini el comportament de fenòmens caòtics i aparentment aleatoris. El japonès Syukuro Manabe, i l’alemany Klaus Hasselmann han estat guardonats per establir les bases del nostre coneixement del clima de la Terra. A més, ha estat reconegut l’italià Giorgio Parisi per les seves contribucions a la teoria de materials desordenats i processos aleatoris.