Als camioners europeus no els interessa treballar temporalment al Regne Unit. Boris Johnson va reconeixer ahir que només 127 sol·licitants han respost a l’oferta de 300 visats d’emergència que el Govern ha autoritzat per pal·liar la crisi de transport en el proveïment en les gasolineres. El primer ministre torna a culpar l’actual situació a la indústria de transport i als problemes globals derivats de la pandèmia. Això és una mostra «de l’escassetat global» i de les males condicions laborals que ofereixen les empreses, va afirmar Johnson: «Hi ha un problema particular al Regne Unit. Ser un camioner pot ser una gran feina. Si s’inverteix en les àrees de servei, en els vehicles, en les condicions salarials, seria una cosa que la gent d’aquest país voldria fer. La gent ho ha fet durant molts anys». La indústria del transport ve advertint que el pla de visats temporals no té sentit. Steve Granite, director d’Abbey Logistics Group, una companyia líder en l’organització i distribució internacional de carburant, acusa el Govern d’eludir responsabilitats. «El que nosaltres hem demanat són visats de treball de cinc anys. Cal pensar de manera pràctica. (Els treballadors europeus) no deixaran el seu país en dues setmanes per a venir aquí per a sis mesos i llavors tornar a casa», va declarar a la BBC.

Els problemes d’escassetat de gasolina i gasoil, que es prolonguen des de fa dotze dies, continuen i el 20% de les gasolineres a Londres i el sud-est d’Anglaterra segueixen tancades.