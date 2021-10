Nou de cada deu jueus senten que l’antisemitisme ha augmentat a la Unió Europea i el 62% han sentit persones no jueves suggerir que l’Holocaust s’ha exagerat i fins i tot que és un mite, mentre que el 38% consideren la possibilitat d’emigrar del Vell Continent perquè no se senten segurs. Una situació que exigeix, segons la Comissió Europea, una actuació més contundent de part de governs i institucions europees. Entre les noves mesures proposades per Brussel·les en la seva primera estratègia contra l’antisemitisme adoptada ahir hi ha des d’evitar la comercialització de records nazis a internet fins a la creació d’una xarxa de joves ambaixadors o una de llocs per a mantenir viva la memòria de l’Holocaust.

«L’antisemitisme és una taca en la història d’Europa. És el capítol més fosc en la nostra història», va afirmar el vicepresident per a la promoció de la manera de vida europeu, Margaritis Schinas.