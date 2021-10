Els experts que monitoren constantment l’activitat del volcà de Cumbre Vieja a l’illa de la Palma no descarten l’aparició de nous centres d’emissió de lava ni un augment de l’activitat explosiva, que ja s’està fent patent juntament amb el registre de 115 terratrèmols al sud de l’illa durant les últimes 24 hores. A més, ahir va començar a escopir boles volcàniques, piroclasts de gran mida i ardents. Així s’assenyala a l’informe diari emès pel Departament de Seguretat Nacional (DSN) a les 06.00 GMT d’ahir, que recopila informació del Govern de les Canàries i de l’Institut Geogràfic Nacional.

D’acord amb aquest informe de situació s’observen diversos centres actius a l’interior del cràter principal, així com dos més situats al nord-oest del lateral del con. L’ensorrament parcial, diumenge passat, d’un dels centres situats al nord-oest del lateral del con va originar una aportació de lava molt fluida. «No se’n descarta l’aparició de nous en l’entorn del con existent. Així mateix, es pot produir, com ja ha passat, un augment per cursos de l’explosivitat», assenyala. El mateix informe també apunta que el volcà de la Palma té una explosivitat de magnitud 2 en una escala que va del 0 al 8.

La superfície total afectada per la lava arribava ja ahir a les 413,38 hectàrees, amb un perímetre de 36,3 quilòmetres i una amplada màxima de 1.250 metres. La fajana (el delta creat per la lava al caure sobre les aigües de l’oceà Atlàntic) ocupa ja una extensió de 32,7 hectàrees i continua augmentant. L’altura de la columna de gasos i cendres ascendeix a 4.500 metres. Per altra banda, d’acord amb el DSN, es preveuen condicions meteorològiques favorables en relació a la qualitat de l’aire i navegació aèria. Pel que fa a sismicitat, que ha augmentat lleugerament darrerament, apunten que s’està produint a nivells profunds de l’escorça terrestre. En les últimes 24 hores, s’han registrat desenes de sismes, el més potent, de magnitud 3,9.

El Govern espanyol va aprovar ahir un segon pla d’ajudes urgents per als afectats del volcà de la Palma per import de gairebé 214 milions d’euros. El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, va explicar al final del Consell de Ministres que aquests 213.763.000 euros, aprovats via decret llei, se sumen als 10,5 milions que l’Executiu va atorgar en la seva reunió del passat dimarts per a l’adquisició d’habitatges i d’estris de primera necessitat. Bolaños va detallar que aquest segon paquet d’ajuda per a l’illa, en l’elaboració de la qual han participat 17 ministeris, respon als tres compromisos adquirits pel president del Govern Pedro Sánchez en les seves visites a l’illa: prioritat absoluta per a la reconstrucció, agilitat en les ajudes i constància i coordinació de les administracions públiques.