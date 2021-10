A Espanya s’abandona un animal de companyia cada dos minuts, segons denuncien les entitats protectores. I molts d’ells acaben sent sacrificats, excepte a autonomies com Catalunya o Madrid, on s’ha prohibit específicament. Amb la finalitat d’acabar amb el maltractament i el sacrifici animal a Espanya, el Govern va exposar ahir a consulta pública l’esborrany de la llei de protecció i drets dels animals. El ministeri que proposa la normativa, el de Drets Socials, preveu portar l’avantprojecte al Consell de Ministres al novembre; una vegada que la resta de departaments ministerials i les entitats interessades facin les seves aportacions.

La nova llei dicta que els propietaris de mascotes no podran deixar-les a terrasses, patis o soterranis, ni en vehicles tancats, exposats a la calor o al fred, ni lligats a les portes d’un establiment sense supervisió presencial. I, particularment els amos dels gossos, hauran de superar un curs formatiu. L’esborrany legal estableix a més que una mascota no podrà estar sola tres dies consecutius i, en el cas dels gossos, el termini no podrà ser superior a 24 hores.

Pel que fa al sacrifici, només s’autoritza per raons sanitàries o eutanàsiques i la cria i venda només podrà realitzar-se per professionals registrats. La llei considera que cap animal és perillós per la seva raça i que els gossos han de ser valorats individualment.