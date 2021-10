El govern espanyol ha aprovat aquest dijous en un Consell de Ministres extraordinari els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 que inclouen 40.000 milions d'euros d'inversió pública. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha destacat que es tracta d'una xifra rècord, ja que la inversió «no havia assolit mai tal magnitud». A més, els comptes públics també inclouen la «major despesa social de la història» amb 248.391 milions d'euros. En roda de premsa al Palau de la Moncloa, Montero ha destacat que els PGE fan la «major aposta realitzada fins ara» en polítiques per a la joventut amb 12.550 milions d'euros -gairebé el doble que el 2021- amb una despesa en beques de 2.199 milions d'euros així com l'ajuda al lloguer o el bo cultural. D'altra banda, Montero ha concretat que els comptes incorporen 27.633 milions d'euros dels fons europeus, un 3,8% més que l'any passat. Dels fons europeus inclosos als PGE de 2022, gairebé nou de cada deu euros es destinen a inversió. La titular d'Hisenda ha insistit que els pressupostos són «extraordinaris» i cerquen assolir una «recuperació justa».

Sis de cada deu euros a despesa social

El govern espanyol xifra en 248.391 milions d'euros la despesa social en partides com la revalorització de les pensions, que creixeran en línia amb l'IPC, i afectarà més de 10 milions de pensionistes. Montero ha anunciat que les pensions mínimes i no contributives creixeran un 3%. La despesa contempla la dotació de beques per a més de 808.000 beneficiaris. Els pressupostos de 2022 també augmenten la dotació per a la dependència un 23,3% per a més de 350.000 beneficiaris i incrementen un 43,77% el bo social tèrmic per a 1,2 milions de llars. A més, destina 40 milions d'euros més a protecció a famílies i contra la pobresa infantil. A banda de la despesa social, Montero ha desgranat que els comptes destinaran més de 7.600 milions d'euros a polítiques d'ocupació, més d'11.300 milions d'euros en política industrial i 11.800 milions d'euros a infraestructures. Pel que fa a l'aposta per la ciència, els PGE preveuen 13.298 milions d'euros a investigació, desenvolupament, innovació i digitalització.

Beques per a opositors

Montero ha explicat que els pressupostos de 2022 inclouran una partida per a beques per a aspirants a jutge, fiscal o advocat de l'Estat amb l'objectiu de «democratitzar» l'accés a les oposicions a la judicatura. El conjunt de beques en educació assoliran una xifra rècord de 2.199 milions d'euros. Les polítiques de joventut ascendeixen a 12.550 milions d'euros dels quals 210 milions d'euros són per al bo cultural per a joves que facin 18 anys l'any que ve i 200 milions d'euros per a les ajudes d'habitatge. Montero ha explicat que els recursos per ajudar a accedir a un habitatge augmenten un 46% en relació amb l'exercici actual. La titular d'Hisenda ha explicat que els ajuts a menors de 35 anys per al lloguer seran per a joves amb feina i estarà limitat a lloguers d'uns 600 euros.

Augment de la recaptació

D'altra banda, el govern espanyol ha inclòs en els pressupostos del 2022 un augment de la recaptació del 8,1% respecte a la previsió d'aquest any. «Es tracta d'una estimació prudent i realista que se situa per sota de la previsió de creixement del PIB nominal del 8,6%», ha puntualitzat Montero. La ministra també ha explicat que l'avenç de la liquidació reflexa que els ingressos tributaris augmentaran un 10,8% aquest 2021, després de la caiguda del 2020 per l'esclat de la covid. Montero ha destacat que aquest increment ha sigut «compatible amb mesures per rebaixar el preu de l'electricitat», disparat des de fa mesos.

Fons europeus

