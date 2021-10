El líder del PP, Pablo Casado, va anunciar ahir que la seva formació portarà al Tribunal Constitucional la llei d’habitatge i no l’aplicarà a les seves comunitats autònomes. Segons el seu parer, «aquest intervencionisme és suïcida» i demostra que Espanya té «el Govern més radical de la Unió Europea». En una entrevista a Telecinco, Casado va assenyalar que aquesta intervenció en el mercat de lloguer llança un «missatge d’inseguretat jurídica» i va afegir que un Govern no pot «interferir» en la llibertat i en la propietat privada. El cap de l’oposició va avisar que amb les mesures del Govern el que succeirà és que la gent no posi els seus pisos en lloguer i finalment hi hagi menys pisos. És més, va afegir que no és una qüestió de donar ajudes sinó de donar seguretat jurídica, que vinguin a Espanya els inversors i que els joves tinguin feina, perquè així podran accedir al lloguer.

Per això, va anunciar que el PP portarà la decisió del Govern d’«intervenir» el mercat del lloguer davant el Constitucional. «Sánchez és ostatge dels seus socis radicals i és una pena que Espanya tingui el Govern més radical de la UE», va manifestar, tot recordant que el seu partit també va dur al TC la llei de lloguers de Catalunya. La Comunitat de Madrid va anunciar que defensarà els propietaris i els «blindarà» davant el projecte de Llei d’Habitatge nacional «intervencionista» que han pactat el PSOE i Podem i que, en cas d’aprovar-se, obligarà els grans propietaris a abaixar els lloguers i congelarà el preu als particulars.

«El que hem conegut ens sembla d’una enorme gravetat perquè retalla la llibertat dels ciutadans. No es pot posar en risc els que han estalviat tota la vida. És una mesura intervencionista, que no pot tenir cabuda en una democràcia liberal i avançada», va manifestar la consellera madrilenya de Medi Ambient, Habitatge i Agricultura, Paloma Martín. Per part seva, els socialistes van intentar suavitzar en el possible la llei d’habitatge. El missatge que busca ara traslladar el PSOE, i que ahir va verbalitzar el president del Govern des d’Eslovènia, és que la norma, quan neixi, serà «respectuosa» amb la propietat privada i «equilibrada», així com va demanar donar una «oportunitat» al text i que aquest serveixi per construir un gran acord d’Estat per donar sortides a un problema cada vegada més urgent.

«No es pot dir que no a un projecte de llei que no s’ha tingut l’ocasió de poder llegir», va assegurar Sánchez. El cap de l’executiu va explicar que el que ha pretès el Govern és convertir l’habitatge en «un dret», com proclama la Constitució en el seu article 47, tot i que fins ara no hagi estat garantit pels poders públics. El Gabinet de coalició, va indicar, ha posat damunt la taula un conjunt de respostes «equilibrades», com demana la Carta Magna, «respectuoses» amb la propietat privada i alhora «compromeses» amb l’accés dels joves a l’habitatge, ja que la seva edat d’emancipació és molt superior a la mitjana europea, que és de 26 anys. A més, el futur projecte de llei també aborda un dels principals «dèficits», la manca d’habitatge social, en destinar el 30% de totes les promocions a immobles protegits, i la meitat d’aquest 30% haurà de destinar-se al lloguer . Segons el seu parer, aquesta hauria de ser una norma que obrís «un nou temps en la política espanyola», convertint-se aquesta llei en «un acord d’Estat, un gran acord nacional». «Són els joves, són els ciutadans els que avui pateixen l’habitatge com un problema, com un bé inaccessible», de manera que han de ser el Govern, comunitats, ajuntaments i partits els que entén que han d’unir-se per oferir aquesta «resposta conjunta i comuna».

Els joves de 18 anys rebran un bo cultural de 400 euros

Pedro Sánchez va anunciar ahir al final de la cimera UE-Balcans Occidentals, a Kranj (Eslovènia), un bo cultural de 400 euros per als joves de 18 anys que s’inclourà en els pressupostos generals de l’Estat de l’any que ve, pactats amb Unides Podem i que aprovarà avui el Consell de Ministres. «Portem un bo cultural jove, com fan a França o a Itàlia. Una ajuda directa a tots aquells joves que passin de 17 a 18 anys. Els donarem 400 euros per a la compra de llibres o per al consum de qualsevol activitat artística: teatre, cinema, dansa, música...», va anunciar.