El Tribunal Suprem ha condemnat el diputat d'Unides Podem al Congrés Alberto Rodríguez a un mes i 15 dies de presó per un delicte d'atemptat contra un agent de l'autoritat. La sala penal de l'alt tribunal considera provat que Rodríguez va donar una puntada de peu a un agent de la Policia Nacional en una manifestació contra la LOMCE -coneguda com a 'llei Wert'- a La Laguna (Tenerife) el 2014. El Suprem substitueix la pena de presó per una multa de 540 euros -90 dies amb quota diària de 6 euros- i ordena notificar la sentència a la Junta Electoral Central (JEC), ja que també el condemna a inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.

La sala penal explica que per determinar l'autoria de la puntada de peu la prova que s'ha tingut en compte és, fonamentalment, la declaració del policia afectat. «En les seves declaracions no va expressar cap dubte» i «la credibilitat del testimoni ve avalada, a més, per la persistència en la versió mantinguda des del principi i per la inexistència de qualsevol classe d'animadversió contra l'acusat», diu la sentència.

Dos magistrats discrepen

Dos dels set magistrats que han format el tribunal, Susana Polo i Leopoldo Puente, han discrepat de la majoria i sostenen en un vot particular que la sentència hauria d'haver estat absolutòria. Consideren que la prova practicada en el judici està «molt lluny» de ser suficient per donar per fet que l'autor va ser Rodríguez, ja que se sustenta en la prova única del testimoni del policia agredit a qui atribueixen «parquedat» en el relat.