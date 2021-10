L'organització animalista Leales.org ha demanat que s'ajudi a alimentar mitjançant un dron o buscar alguna manera de rescatar a un gat atrapat en un estany envoltat per la lava volcànica del volcà de la Palma en el barri El Paraíso, en el municipi palmer d'El Paso.

Leales.org ha difós en un comunicat les coordenades de localització del felí per a intentar viralitzar el seu rescat i aconseguir ajuda, a més de divulgar un vídeo de la seva situació.

En el vídeo s'observa la impossibilitat del gat per a escapar i l'associació demana que s'intenti buscar la forma possible del seu rescat o almenys se li intenti alimentar per dron fins que cessi l'activitat volcànica.