El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat aquest divendres que el govern espanyol s'està "arremangant" amb la taula de diàleg per fer de Catalunya un lloc "més habitable" i que les persones "convisquin amb normalitat". Durant l'Escola de Tardor del PSC, el ministre ha indicat que si a la taula de diàleg es presenten "dificultats" caldrà apostar per més "diàleg". Bolaños ha opinat que la major divisió a Catalunya és ara entre els ciutadans que aposten pel diàleg i aquells que ho fan per la confrontació. Ha afirmat així que ja no hi ha una confrontació entre independentistes i constitucionalistes, sinó que hi és entre els qui defensen o rebutgen la via negociada.

Bolaños ha dit que la tensió "insuportable" del 2017 no es pot tornar a repetir i que aquell "enfrontament" no ha portat a enlloc. El ministre ha apostat per una Catalunya "plural, pròspera, compromesa i solidària". "És clar que serà una taula de diàleg complicada però quan tinguem alguna dificultat apostarem més pel diàleg", ha argumentat. "Aconseguir que Catalunya sigui un lloc més habitable on es trobin persones que pensin de manera diferent i convisquin amb normalitat", ha assenyalat.

La portaveu del PSOE al Senat i viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha avalat la via negociada i ha recordat que quan el PSC parlava del diàleg i el pacte al Parlament "se generaven riures" a l'hemicicle. "Nosaltres estàvem amb la bandera del federalisme i per la gestió de la complexitat", ha manifestat. Granados ha retret la falta de "lleialtat" del Govern per haver impulsat una regulació del lloguer quan sabien que no en tenien competències i ha apostat per la "cogovernança" amb el govern espanyol.

Durant la intervenció, Bolaños s'ha referit al proper congrés federal del PSOE previst per la setmana vinent. Entre d'altres, ha anunciat que al congrés s'abordarà l'abolició de la prostitució. "S'ha acabat utilitzar el cos de les dones. És indigne que en una societat avançada i democràtica existeixi la prostitució. L'abolirem i serà gairebé una realitat perquè ho aprovarem com a proposta política al congrés federal", ha subratllat.

Bolaños ha assegurat que cap altre partit "té un projecte constructiu i guanyador com el PSOE". Ha retret el "no a tot" del PP i ha augurat que els propers anys estaran a l'oposició perquè per governar Espanya "cal merèixer-ho". "En 2 i 5 anys els veig al mateix lloc: a l'oposició", ha afirmat.

Finalment, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha definit que el futur del PSOE passa per una aposta pel impulsar mesures per contrarestar el canvi climàtic, la consolidació dels serveis públics i l'impuls de la igualtat, impulsar un nou consens socials per recuperar valors i el reforç de la Unió Europea.