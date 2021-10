El Tribunal Suprem va condemnar ahir el diputat de Podem Alberto Rodríguez, per atemptat contra agents de l’autoritat amb l’atenuant de dilacions indegudes, a un mes i mig de presó, amb l’accessòria d’inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu (a ser elegit per a càrrec públic) durant el temps de la condemna, la qual cosa suposa la pèrdua de l’escó, com preveu la llei de règim electoral per als condemnats a presó. Com en el seu cas la pena de presó se substituirà per una multa de 90 dies amb quota diària de 6 euros, que suma 540 euros, el seu partit sosté que la condemna «no pot implicar inhabilitació absoluta». L’última paraula la tindrà la Junta Electoral Central, a la qual es notificarà la fallada «als efectes oportuns».

Rodríguez i Podem sostenen que la condemna es produeix «sense cap prova objectiva» i el diputat adverteix que una condemna suposaria avalar la criminalització de la protesta i pràctiques policials consistents a perseguir líders socials.