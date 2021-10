El Govern d’Àustria podria tenir les hores comptades. El canceller Sebastian Kurz es troba en la corda fluixa després de saber-se ahir que està sent investigat per un presumpte cas de suborns i corrupció. Ahir els Verds, socis de la coalició amb els conservadors del ÖVP, van posar en dubte la capacitat del jove líder conservador -que la setmana passada va participar mitjançant un vídeo en la clausura de la convenció nacional del PP a València- per a continuar al capdavant de l’Executiu.

El vicecanceller i líder dels ecologistes, Werner Kogler, va assenyalar que l’obertura de la investigació suposa «un nou pas» que deixa una «terrible impressió» i va confirmar que avui s’asseurà per iniciar converses amb els partits de l’oposició.

Encara que la majoria dels líders regionals dels ecologistes pressionen al partit en favor d’un canvi, no han reclamat obertament la dimissió de Kurz, com en canvi sí que han fet les formacions de l’oposició, des de socialdemòcrates a l’extrema dreta (FPÖ).