Les sentències europees, un dels pilars en què es basa la integració de la Unió Europea, no tenen primacia sobre el dret polonès. El Tribunal Constitucional de Polònia va resoldre ahir que diversos articles del Tractat de la UE són inconstitucionals. El dictamen suposa un nou xoc frontal amb Brussel·les i un atac a la línia de flotació de la UE ja que obre la porta a que Varsòvia no acati les sentències de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). «Utilitzarem tots els instruments a la nostra disposició perquè els principis fundadors de la unió es respectin», va avisar el ministre de justícia de la UE, Didier Reynders.

El pronunciament del Constitucional polonès respon a una petició del primer ministre del país, Mateusz Morawiecki, que després de diverses garrotades del TJUE a les reformes judicials empreses pel govern que lidera l’ultraconservador partit Llei i Justícia (PiS), va decidir acudir a l’alt tribunal polonès perquè aclarís la primacia del dret comunitari sobre el del país .

«Els organismes de la UE operen fora dels límits de les competències atorgades per la República de Polònia i per tant, determinades disposicions del tractat d’adhesió són inconstitucionals», assenyala la sentència, que també sosté que «l’intent d’interferir en l’ordenament judicial polonès per part del TJUE viola els principis de l’Estat de dret, el principi de supremacia de la Constitució i el principi de preservació de la sobirania en el procés d’integració europea» i alerta que l’aplicació de les sentències europees, per sobre de la Constitució o en conflicte amb ella, significaria la pèrdua de la sobirania legal.