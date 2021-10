El rei emèrit Joan Carles va rebre ahir amb cautela la notícia que la fiscalia del Tribunal Suprem es prepara per a donar per tancades les diligències de les tres recerques que l’afecten. L’emèrit està pendent de conèixer el decret d’arxiu del ministeri públic i saber si inclou una «reprovació dels seus actes», encara que els fiscals hagin conclòs que no són constitutius de delictes. Segons fonts del seu entorn a Abu Dhabi, el desig de l’emèrit és continuar residint fora i tornar a Espanya només «algunes temporades».

L’excap d’Estat viu a la Unió dels Emirats Àrabs (els UEA) des d’agost de 2020 després de la publicació de nombroses informacions comprometedores pels seus presumptes negocis opacs. Ara, amb la previsió que la fiscalia no presentarà cap querella contra ell, s’obre la possibilitat de la seva tornada a Espanya. L’emèrit segueix amb la intenció que el seu primer destí sigui la Zarzuela, encara que sigui allí només per unes hores. Va viure en aquest palau 58 anys i vol trepitjar-lo de nou i reaparèixer aquí. Després, a iniciativa pròpia, segons detallen fonts coneixedores dels seus plans, ja comunicarà que s’allotjarà en una altra part de la ciutat. En tot cas, va assumir fa mesos, continuen aquestes fonts, que aquest nou «full de ruta» de tornada a Espanya l’ha de pactar amb Felip VI, que alhora està en permanent contacte amb el Govern de Pedro Sánchez per aquest assumpte. «Escoltar a Iván Redondo dir que no sabia res de la seva sortida -en el programa Lo de Évole- va ser tota una sorpresa», llança, mordaç, un amic de l’emèrit que va estar al corrent d’aquella operació.

I ara, de la mateixa manera que la sortida (al país triat per Juan Carlos) va ser una operació arbitrada per la Moncloa, amb la tornada s’actuarà de manera similar, malgrat que l’Executiu faci esforços de marcar distàncies i descarregar en la monarquia qualsevol decisió. «El Govern és molt respectuós amb les decisions individuals i personals», va declarar la ministra portaveu, Isabel Rodríguez. L’assumpte és tan delicat que tampoc la Casa del Rei ofereix detalls sobre el futur a curt termini de l’emèrit, del qual porta anys sense voler donar informació. Fonts oficials de la Zarzuela van descartar ahir de nou posar llum al tema per estar fora de «l’agenda oficial» de Felip VI. També al palau, de la mateixa manera que el principal afectat, estan pendents de conèixer la lletra petita que redactin els fiscals.