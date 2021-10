Encara que Espanya ha aconseguit situar-se en nivell de risc baix, situat en menys de 50 casos per 100.000 habitants, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, no creu que hagi arribat el moment d’aprovar una de les mesures més anhelades: la fi de les mascaretes als interiors. La ministra va subratllar ahir que s’ha de continuar «desescalant en les restriccions, relaxant les mesures però sempre mantenint la cultura de la cura». Així mateix, va recordar que «Espanya ha estat un dels primers països a tenir una legislació que permet anar a l’aire lliure sense màscara si es manté la distància» però, en la seva opinió, «a l’interior continuen sent necessàries».