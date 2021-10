Els partidaris d’una Europa fortalesa tornen a ressorgir amb força. «Les barreres físiques semblen ser una mesura efectiva de protecció fronterera que serveix a l’interès del conjunt de la UE i no sols als Estats membres en primera línia. Aquesta mesura legítima hauria de ser finançada addicionalment i adequadament amb el pressupost de la UE com a qüestió prioritària». Aquesta petició figura en una carta remesa per 12 dels 27 ministres d’Interior de la Unió Europea a la Comissió Europea. Encara que no esmenten ni a Bielorússia ni a Turquia, adverteixen que els intents d’instrumentalització de la immigració il·legal amb motius polítics demostren la necessitat d’adaptar noves mesures. «En el discurs de l’Estat de la Unió de 2021, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va reconèixer explícitament que la UE s’enfronta a atacs híbrids. El seu objectiu és desestabilitzar Europa i això no pot ser tolerat», reivindiquen en la carta.