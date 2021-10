Pedro Sánchez ha anunciat que inclouran l’especialitat de psiquiatria infantil i adolescent dins de la Formació Sanitària Especialitzada per fer front a l’augment de problemes de salut mental entre els joves. El president del Govern espanyol ha explicat que és necessari «millorar l’atenció de la salut mental» tant en l’atenció hospitalària com en la primària, i que per a això es crearà aquesta nova especialitat en la pròxima convocatòria, sumant més places a les ja existents.

Al costat de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, el cap de l’Executiu ha presentat aquest dissabte el Pla d’Acció 2021-2024 Salut Mental i Covid-19 que actualitza l’estratègia del Govern. Segons ha assegurat, comptarà amb una dotació econòmica de 100 milions d’euros i posarà el focus en la formació dels professionals, la lluita contra l’estigmatització, la detecció precoç i prevenció del suïcidi i la promoció del benestar emocional.