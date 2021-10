En les dues últimes setmanes Estats Units ha viscut políticament a la corda fluixa. Ha tret el cap a un tancament operatiu de l’Administració i s’ha acostat a la desfeta econòmica que representaria no elevar el sostre del deute, la qual cosa faria que per primera vegada en la seva història el país no pogués fer front al pagament de les seves obligacions financeres. En tots dos casos les crisis s’han acabat evitant, però el Congrés només ha posposat, no ha solucionat, els reptes entre mans, i els dos temes tornaran a dominar la política en unes setmanes, prometent intenses negociacions i tensions de nou disparades a mesura que s’acosti el desembre.

El temps guanyat contra rellotge, en qualsevol cas, dona ara una mica de marge a Joe Biden i als demòcrates per a tractar de solucionar les diferències internes en el partit que fins al moment han impedit tirar endavant l’ambiciosa agenda nacional del president. No és, com s’ha pogut comprovar també en les últimes setmanes, un repte menys monumental que superar les barreres republicanes.

Un element central de l’agenda de Biden és un pla d’infraestructures, d’1,2 bilions de dòlars, que té el suport bipartidista al Congrés per tirar endavant. Però el nucli més fonamental del projecte del demòcrata és un pla més ambiciós d’«infraestructura humana» que planteja una remodelació i ampliació profunda de la cobertura social als EUA i de les normes ambientals per lluitar contra el canvi climàtic.

Aquest pla, que respecta les promeses de campanya de Biden que li van alinear amb l’ala progressista del seu partit, inclou elements com a programes universals gratuïts d’educació preescolar i en educació superior en les universitats finançades estatalment, baixes parentals i crèdits fiscals per a pares, assistència per a la cura de menors i ancians, ajudes per a habitatge, rebaixes de preus de medicaments o l’expansió de beneficis de Medicare, el programa sanitari públic per a majors, per a incloure cobertures com la dental. La inversió inicial plantejada era de 3,5 bilions de dòlars en la dècada vinent, una despesa que segons la Casa Blanca es finançaria fonamentalment amb pujades d’impostos als estatunidencs de més alts ingressos i les corporacions.

El repte intern

El gran problema amb el qual ha topat Biden no és només l’oposició frontal republicana. El repte central és que amb el seu minso control en el Congrés i especialment al Senat, on compta amb 50 dels 100 senadors i el vot de la vicepresidenta Kamala Harris, Biden no pot permetre’s perdre ni un vot, i dos senadors moderats, Joe Manchin i Kyrsten Sinema, rebutgen el seu pla pel seu cost.

Aquest rebuig ha creat un pols entre les ales moderada i progressista del Partit Demòcrata i, de moment, ha estat l’esquerra la que ha mantingut el control. El 30 de setembre, la data que Nancy Pelosi havia marcat per a votar el pla d’infraestructures, els progressistes van aconseguir que es posposés el vot mentre no hi hagi garanties dels demòcrates moderats que donessin suport al pla social i ambiental. El mandatari, que no ha ocultat la seva frustració amb el fet que només dos senadors del seu partit siguin capaços de frenar la seva agenda, llança senyals d’optimisme i ha assegurat que «no importa quan, no importa si és en sis minuts, sis dies o sis setmanes: ho tirarem endavant».