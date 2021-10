La cara nord del con del volcà de Cumbre Vieja (La Palma) es va enfonsar la nit del divendres, segons va informar Itahiza Domínguez, de l’Institut Vulcanològic de les Canàries (Involcan). Aquest fet va causar una nova emissió de colades de lava en diverses direccions. L’expert va informar de l’esfondrament via Twitter, juntament amb la publicació d’un «timelapse» del recorregut de la lava. Involcan va informar ahir que aquesta nova colada de lava està generant una «enorme destrucció» al seu pas i dificultant el moviment dels científics per la zona.

A més, per altra banda, l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) va localizar durant la mateixa nit del divendres una quarantena de terratrèmols a la Palma -entre les 23.36 i les 06.49 hores-, el més destacat va ser un que es va produir cap a la una de la matinada al sud-oest de la Villa de Mazo de magnitud 4,1 i a una profunditat de 39 quilòmetres.

D’aquesta manera «l’eixam sísmic» es manté actiu al sud de l’illa, en els municipis de Mall i Fuencaliente, i a unes profunditats mitjanes que oscil·len aproximadament entre els 11 i els 15 quilòmetres encara que també se’n van registrar alguns a més de 30 quilòmetres.

El mateix centre d’emissió

Pel que fa a l’erupció, ahir es continuava mantenint el mateix comportament que els dies previs amb una explosivitat volcànica que continua en nivell 2 d’una escala amb màxim 8. Així mateix, l’emissió de lava es concentrava en els centres del cràter principal i segons els experts d’Involcan no s’espera que de moment s’obri un altre centre d’emissió fora d’aquesta àrea.

Des de l’inici de l’erupció del volcà el diumenge 19 de setembre, la lava ja ha cobert un total de 480,5 hectàrees i ha destruït fins al moment 1.149 edificacions i infraestructures, segons dades del satèl·lit del programa. Tot just un setmana després de l’inici de l’erupció del volcà ahir es va permetre l’entrada dels veïns evacuats amb propietats fora del perímetre de seguretat establert pel volcà de Cumbre Vieja per poder recollir roba i estris.

Núvol de cendra

Mentrestant, l’últim informe del Volcanic Ash Advisory Centris (VAAC) de Tolosa assenyala que el núvol de cendra provocada pel volcà, que avui compleix tres setmanes actiu, s’ha orientat cap al sud.

Ahir al migdia l’aeroport de la Palma va recuperar l’operativitat, segons va informar Aena, que afegia que prossegueixen les labors de neteja de cendra procedent del volcà en diferents zones del recinte de l’aeroport. No obstant això, el gestor aeroportuari recomana als passatgers que consultin l’estat del seu vol, ja que són les aerolínies les que han de decidir ara si operen les diferents connexions o no.

Un centenar de mascotes tornen amb els seus propietaris

Un centenar d’animals de companyia que es van perdre des de l’inici de l’erupció del volcà de la Palma han aconseguit tornar amb els seus propietaris, vint-i-tres d’ells amb la col·laboració de la web «Animals La Palma», creada fa nou dies des de Barcelona per la Fundació Franz Weber.

L’activista animalista argentí Leonardo Anselmi, establert des de fa anys a Barcelona, va crear la web per ajudar en la tragèdia que està vivint l’illa. Anselmi denuncia que molts animals de companyia de La Palma s’han quedat desemparats perquè els seus propietaris han hagut d’abandonar casa seva i en els allotjaments preparats per l’administració per a acollir-los no estan permesos els animals.

Segons Anselmi, des que va començar l’erupció del volcà les protectores d’animals de La Palma han trobat a uns 450 animals abandonats, la majoria gossos i gats, però també vaques, ovelles i cavalls. Actualment hi ha tres protectores treballant a l’illa i unes 300 cases d’acolliment de particulars que s’han ofert voluntàriament a tenir cura temporalment d’animals mentre els propietaris no els reclamin. Anselmi assegura que aquestes organitzacions i les cases particulars estan «desbordades» i necessiten suport de les administracions.

L’activista va demanar ahir mitjançant una carta al govern canari i a la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, que els protocols de rescat incloguin als animals i donin suport a les protectores. També prepara un equip de voluntaris per volar a l’illa i està gestionant un «gran trasllat» d’animals amb vaixell.