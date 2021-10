El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir la posada en marxa d’un pla d’acció sobre salut mental i Covid-19 que estarà dotat amb 100 milions d’euros fins al 2024. Es tracta d’una actualització de l’estratègia que el govern porta implementant des del 2009 sense canvis. El projecte preveu l’impuls de la formació sanitària en salut mental, el llançament d’una campanya per donar visibilitat als problemes de salut mental i la creació d’un telèfon 24 hores d’atenció i suport per evitar el suïcidi, entre d’altres. «La salut mental és una prioritat per aquest govern. Des de l’any 2009 no es renova l’estratègia de salut mental i aquest pla és un full de ruta que vol avançar amb passos ferms cap a la millora de la salut mental», va afirmar Sánchez durant la seva intervenció en l’acte institucional celebrat al Palau de la Moncloa.

El president espanyol va posar xifres sobre la taula i va recordar que un 5,8% de la població confessa tenir ansietat i/o depressió, i que més d’un milió de persones tenen un trastorn mental greu i només la meitat reben algun tipus de tractament. En el cas dels joves, Sánchez va recalcar que quasi la meitat dels nois i noies de 15 a 29 anys asseguren haver tingut algun tipus de problema de salut mental. «Les històries i les xifres de salut mental són conegudes. Estem parlant no de percentatges freds i llunyans, sinó de realitats molt certes del nostre país perquè afecten a més de set milions de joves», va assenyalar el president del govern espanyol. Per altra banda Sánchez va assenyalar que al 2019 es van produir 3.671 suïcidis a Espanya, situant-se com la primera causa externa de mortalitat, i que les dades en 2020 segurament van ser pitjors. «El suïcidi no és un tabú, és un problema social de salut pública i en conseqüència hem de parlar d’ell», va afirmar.

Psiquiatria Infantil

De fet, Sánchez va posar especial atenció en el 13,2% dels menors d’entre 4 i 14 anys que corren el risc de patir un problema de salut mental. Per això, també va anunciar la incorporació de l’especialitat de Psiquiatria Infantil en l’oferta de formació sanitària especialitzada. D’altra banda, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va apuntar que la nova estratègia de salut mental es vol allargar fins al 2026 i estarà enfocada a la promoció de la salut mental i la prevenció de la conducta suïcida i la interacció amb l’entorn familiar. «Durant la pandèmia s’ha parlat molt de l’impacte de la covid-19 en el sistema sanitari i l’economia, però menys de la seva amenaça silenciosa i latent sobre la salut mental», va reflexionar en veu alta Darias.

La ministra de Sanitat va indicar que múltiples estudis assenyalen que la pandèmia tindrà «importants conseqüències» sobre la salut mental que perduraran durant anys. «Sense salut mental no hi ha salut. Hem passat del silenci al debat, i ara del debat a l’acció», va concloure Darias.