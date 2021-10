Almenys 16 persones van morir ahir en estavellar-se un avió de paracaigudisme amb 22 persones a bord a la ciutat russa de Menzelinsk, a l’oest de país. Els dos pilots de l’avió haurien mort en el sinistre i 6 persones van resultar ferides amb pronòstic reservat. L’aparell va ser identificat com un bimotor Let L-410 que es va estavellar cap a les nou del matí les rodalies de la ciutat, situada a la república russa de Tatarstan. El president de la república de Tatarstan, Rustam Minnijanov, va explicar que el sinistre es va produir per l’avaria d’un motor. Els pilots van iniciar un descens d’emergència, però es van veure obligats a fer un gir brusc per evitar una zona poblada