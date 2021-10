El president del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Carlos Carrizosa, ha reclamat aquest dilluns que el 12 d'octubre deixi de ser «assenyalat» com el dia de la celebració d'una «infàmia» a Espanya. En una atenció als mitjans, Carrizosa ha lamentat la crítica dels partits independentistes i Podem al Dia de la Hispanitat. El líder de la formació a Catalunya ha reivindicat que tots els països tenen aspectes pels quals «avergonyir-se» i per «sentir-se'n orgullós». «No ens avergonyim d'una història de fa 500 anys que ha afavorit una cultura comuna de 600 milions de persones i ha generat sinergies arreu del món», ha argumentat. Cs ha lamentat que el Govern mantingui l'activitat aquest dimarts perquè no tenen «res a celebrar».

Ciutadans ha impulsat un acte sota el títol 'Espanya, pont entre dos mons. D'història i històries' on s'ha fet un repàs de la història d'Espanya i s'ha volgut «desmuntar» la «llegenda negra» al voltant de la Hispanitat. Carrizosa ha explicat que s'ha volgut aportar «veracitat històrica» davant la intenció del separatisme de «trencar Espanya» i d'abonar-se a «totes les teories» per aconseguir-ho. «El descobriment d'Amèrica va suposar obrir el planeta a tota la civilització», ha assenyalat Carrizosa. Des de Ciutadans també s'ha valorat el paper històric i el desenvolupament del castellà arreu del món.

Han criticat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi «descobert ara el potencial econòmic del castellà» volent-lo potenciar arreu del món. Han lamentat que Sánchez permeti que el castellà sigui «qüestionat» a Catalunya i que no tingui interès en protegir-lo més. «És important respectar totes les llengües a Espanya. Que a Catalunya es respecti el català i el castellà. Nosaltres volem defensar el castellà a Catalunya», ha conclòs.

Una alarma fa la guitza a Cs

L'acte de Cs amb motiu del 12 d'octubre s'ha vist afectat per una alarma que s'ha disparat a les instal·lacions del GBC Busines Center. Quan la iniciativa feia una estona que havia arrencat s'ha disparat una alarma de seguretat que ha obligat a aturar l'acte. Al voltant d'uns 45 minuts després la taula rodona s'ha traslladat en un altre punt i militants i direcció de Cs a Catalunya han pogut continuar l'acte. L'anècdota ha servit perquè el mateix Carrizosa hagi ironitzat sobre el fet. «És lògic que a Catalunya saltin totes les alarmes quan Cs ve a fer un acte el Dia de la Hispanitat. Ja ens coneixen al Govern i el separatisme i si fem un acte és perquè explicarem coses que no formen part de la història oficial», ha apuntat el líder de la formació liberal. A banda de Carrizosa, l'acte ha comptat amb la diputada de Cs al Parlament Anna Grau, l'adjunta de Joves de Cs Catalunya, Laura Casado, i la catedràtica d'Història Moderna, María Ángeles Pérez Samper.