El nou riu de lava que es va alliberar dissabte a la tarda en ensorrar-se el flanc nord del volcà de Cumbre Vieja, a La Palma, transporta, surant, blocs de roca de la mida d’un edifici de tres pisos, va advertir l’Institut Geològic i miner d’Espanya (IGME). L’IGME va publicar un vídeo gravat sobre el terreny pels seus científics a La Palma molt a prop de la nova colada, en el qual s’aprecia la força amb la que baixa i la mida dels blocs que arrossega, «equivalent a una casa de tres pisos".

El flanc nord del volcà ja havia patit un trencament parcial a la matinada prèvia i va acabar de trencar-se dissabte a la tarda. Poc després d’informar d’aquest enfonsament en el con, els científics de l’Involcan difonien un vídeo que mostrava un enorme front de lava engolint el polígon industrial Camino de la Gata, a Los Llanos de Aridane.

Per la seva banda, l’associació Volcans de Canàries, col·lectiu format per geòlegs i aficionats a la vulcanologia que col·labora amb les autoritats en programes de formació a la ciutadania, va advertir que el volcà va passar de matinada per una fase amb explosions «altament sorolloses , energètiques i sostingudes», que van provocar «vibració del sòl, vehicles i vidres» en un radi de fins a sis quilòmetres des del con eruptiu.

La nova colada de lava, amb temperatures de fins a 1.240 graus centígrads, va destruir les poques edificacions que quedaven en peu al nord de Todoque, segons l’Involcan.

L’evolució de l’erupció continua dins del procés normal d’un volcà, van afirmar les autoritats locals, que va destacar que els científics segueixen monitoritzant l’activitat per garantir la seguretat de les persones.

Va afegir que es permetrà l’entrada als veïns evacuats amb propietats fora del perímetre de seguretat per recollir roba i estris, i per a això l’accés serà controlat i comptaran amb l’acompanyament de personal de seguretat, prèvia coordinació amb el seu ajuntament. Aquesta mesura pot estar subjecta a canvis segons les condicions meteorològiques i l’evolució del procés eruptiu.

L’erupció volcànica que va començar el passat 19 de setembre va complir ahir tres setmanes activa deixant de moment gairebé 6.000 veïns evacuats i unes 1.281 edificacions i infraestructures danyades o perdudes. En aquest sentit, les administracions han posat en marxa les iniciatives necessàries per fer front a l’emergència habitacional de les famílies que han perdut les seves cases.

S’estima que en total podria haver-hi unes 1.281 edificacions o infraestructures danyades o parcialment danyades dins el perímetre de les colades -en aquesta xifra s’inclouen habitatges, piscines o embassaments, així com altres instal·lacions encara de definir-.

Segons l’informe de la Direcció de Seguretat Nacional, la colada que més preocupa és la que està situada al sud del con, propera a la principal, en tractar-se d’una massa important de lava.

Pel que fa a la Fajana o delta làvica, continua la seva expansió en direcció nord-sud alimentant-se des de diversos punts i assolint una superfície de 32 hectàrees.

Mentrestant, la qualitat de l’aire va patir una millora en comparació amb els dies anteriors i s’espera que continuï així, mentre que, sobre la producció de sismes, se’n segueixen localitzant a una profunditat d’entre 11 i 15 quilòmetres amb una magnitud mitjana per sota de 3, fet pel qual no es descarta que se segueixin produint.

Gran desplegament

Per la seva banda, els equips intervinents en l’operatiu ascendeixen a gairebé 800 efectius de seguretat i emergències de diferents institucions dels ajuntaments, cabildos insulars, del Govern de Canàries i del Govern d’Espanya, a més del voluntariat.

De la mateixa manera, hi ha un perímetre d’exclusió per mar, des del sud per la Punta del Pozo (Puerto Naos), fins al nord per la platja de Las Viñas (Tazacorte), i la paral·lela a la costa, a dues milles nàutiques del litoral, establert per Capitania Marítima.

A més Aeroports Espanyols i Navegació Aèria ha establert dues zones restringides a El Paso i Los Llanos de Aridane, de forma temporal fins al final de l’emergència, a la zona del mar i terra per sota de 3.000 peus, a les quals només podran entrar forces i cossos de seguretat de l’Estat, serveis d’emergència, aeronaus de l’Estat i les degudament autoritzades, el que no afecta l’aviació comercial, que no sobrevola aquestes dues àrees restringides.