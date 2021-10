El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha dit aquest dilluns que l'Afganistan està en un «punt d'inflexió» i ha demanat a la comunitat internacional que injecti liquiditat al país per evitar el seu col·lapse econòmic i altres mals que no es limitarien a les seves fronteres. «Urgeixo al món a passar a l'acció i injectar liquiditat a l'economia afganesa per evitar el seu col·lapse», ha assegurat el diplomàtic portuguès davant la reunió extraordinària del G20, reiterant que l'ajuda humanitària és essencial, però no serà suficient per resoldre els problemes de la nació si la seva economia s'enfonsa.

«Aquest és un punt d'inflexió. Si no actuem i ajudem els afganesos a capejar aquest temporal, i no ho fem aviat, no només ells sinó que tothom pagarà un preu molt gran», ha advertit el cap de l'ONU, encoratjant l'ús d'«instruments» com les organitzacions no governamentals. En el seu discurs, ha advertit que si l'economia afganesa col·lapsa, a més d'augmentar el flux migratori fora de l'Afganistan a causa de la gent que fuig de les seves cases, també ho faran amb tota probabilitat les xarxes de narcotràfic, criminals i terroristes tant a la regió com a la resta del món. Ha recordat la fragilitat de l'economia afganesa, que s'ha mantingut a flotació les dues últimes dècades gràcies a l'ajuda estrangera i que abans de la presa de poder per part dels talibans, a l'agost, ja s'havia vist colpejada per la sequera i la pandèmia de covid-19.

«Ara, amb els actius congelats i l'ajuda al desenvolupament pausada, l'economia s'està trencant. Estan tancant els bancs i els serveis essencials, com la sanitat, han estat suspesos en molts llocs», ha explicat Guterres, que ha destacat l'operació humanitària massiva desplegada per l'ONU. Ha cridat els països a reanimar l'economia «sense violar les lleis internacionals» i ha rebutjat que injectar liquiditat en benefici de la població sigui el mateix que «donar diners als talibans», apuntant que les qüestions de «reconeixement i de tracte amb el govern són totalment diferents».

«Clarament, la principal responsabilitat per trobar el camí de tornada des de l'abisme la tenen aquells que ara estan al càrrec a l'Afganistan», ha afirmat Guterres, mostrant-se finalment preocupat pel compliment dels compromisos dels talibans amb els ciutadans afganesos. «Estic particularment alarmat que es trenquin les promeses fetes pels talibans a les dones i nenes afganeses», ha dit el cap de l'ONU, que ha suggerit la potencial pèrdua del progrés educatiu assegurant que sense elles «no hi ha manera que l'economia i societat afganeses es recuperin».