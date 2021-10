El president del Govern, Pedro Sánchez, va tornar a col·locar el debat de la descentralització territorial de les institucions públiques sobre la taula. A menys d’una setmana perquè se celebri el 40è Congrés Federal de PSOE, el cap de l’executiu va tornar a plantejar la necessitat que Madrid no acapari tota la presència dels organismes públics. La «cohesió territorial», va defensar, requereix «descentralitzar la presència institucional», que l’Estat estigui present a tots els territorisde l’Estat.

«Crec que és just que entre totes les comunitats autònomes obrim un debat serè, lleial, però també honest sobre la necessitat que moltes d’aquestes institucions públiques surtin de la capital d’Espanya i representin l’Estat a moltíssims territoris», va assenyalar el president del Govern en un acte celebrat a Ponferrada al costat del secretari general del PSOE a Castella i Lleó, Luis Tudanca.

El líder dels socialistes va reivindicar que es tracta d’una debat «sa» i «necessari» a Espanya i en el qual la seva formació porta temps embrancat. En concret, els socialistes dialogaran sobre aquest assumpte al Congrés que celebraran a València. De moment, Sánchez és partidari que els organismes de nova creació no s’instal·lin a Madrid, sinó a altres autonomies. Sobre els ja creats, el cap de l’executiu aposta perquè es mantinguin a la capital per no trastocar la vida dels funcionaris que hi treballen.

El plantejament de Sánchez va quedar clar amb els exemples que va oferir a l’acte, referint-se al Centre de Capacitats Digitals de Renfe, instal·lat a mitjans d’any a Miranda de Ebro o a l’Institut Nacional de Ciberseguretat situat a Lleó.

Sánchez va llançar el que serà el lema del 40è Congrés Federal: «Avancem». El líder dels socialistes va vehicular part del seu discurs a través de la disjuntiva entre «avançar o bloquejar». «O s’està amb avançar o s’està amb el bloqueig. Nosaltres hem optat per avançar, no perdrem ni un minut en la paràlisi, en la confrontació i el bloqueig en el qual estan sotmesos alguns. Tenim molt a fer. Tenim molt a defensar. Hi ha molt a avanç ara», va dir.