El Consell de Ministres va aprovar ahir un projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, que recull obligacions per a tots les baules de la cadena, des de la producció primària fins al consum. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va justificar la necessitat d’actuar per posar remei al problema de el malbaratament per raons de caràcter «econòmic, ambiental, moral i social».

«No hi ha producte alimentari més car que aquell que acaba a les escombraries», va afirmar, recordant que cada espanyol malbarata anualment 31 quilos d’aliments sense consumir.

El nou projecte de llei estableix que tots els agents de la cadena alimentària han de comptar amb un pla de prevenció per evitar el malbaratament que ha d’incloure una jerarquia d’usos en la qual la prioritat és la utilització en alimentació humana a través de donacions.