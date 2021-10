Més de 3.000 veïns d’El Paso i Los Llanos de Aridane, a l’illa de La Palma, estan confinats des d’ahir als seus domicilis pels alts nivells de contaminació detectats a l’aire a partir de l’arribada d’una colada del volcà sorgit a Cumbre Vieja a una cimentera del polígon industrial. Tot i que els mesuraments es van normalitzar a les primeres hores de la tarda, les autoritats van optar per no aixecar el confinament donat que a la zona hi ha una ferralleria que ja està envoltada per l’avanç de la llengua de foc: la cortina de fum negre que s’originaria amb la crema dels pneumàtics es perfilava com una amenaça d’igual o major importància per als habitants dels nuclis confinats.

A Los Llanos de Aridane, les autoritats van demanar a les persones que resideixen a les zones nord, sud i oest que no abandonessin els seus llocs de residència excepte per una causa major (un desplaçament laboral o una urgència sanitària). A mitja tarda, la capçalera de la colada es trobava a menys de 300 metres del mar i anava en direcció nord-oest amb rumb a les localitats de La Plantación i de La Laguna. Si no hi ha alteracions en la seva trajectòria, el magma podria enterrar un elevat nombre de cases i finques (en el perímetre de La Laguna, per exemple, hi ha unes 1.600 persones empadronades) abans de reunir-se amb les primeres colades que van arribar a platja del Perdido (actualment estan separades per un ample que supera de llarg els 150 metres) o donar forma a un nou delta làvic.

Més superfície arrasada

L’ensorrament que es va produir dissabte al vessant nord del cràter segueix condicionant l’acumulació de material volcànic i, sobretot, la seva velocitat de desplaçament: les colades de les últimes 24 hores -ahir es van estabilitzar en un terreny pla i en ocasions a finques planificades en lleuger ascens- van aportar un 10% de magma, el que significa la major quantitat des que es va iniciar l’erupció el 19 de setembre. Aquesta dada, aportada en roda de premsa per Miguel Ángel Morcuende, director del Pla d’Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), indica que el terreny cobert pel magma va experimentar ahir un increment de 65,3 hectàrees respecte els registres de diumenge passat .

Els metres cúbics de lava que han estat expulsats de les diferents boques és una altra de les qüestions que estan encara en dubte. I és que la quantitat de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) no s’ajusta amb la que ha arribat a través dels mesuraments per satèl·lit. Maria José Blanco, directora de l’IGN, situa aquesta dada en 39,6 milions de metres cúbics, mentre que en el cas dels segons ja es parla de 60 milions. «El ball de xifres no el podem resoldre ara mateix», va destacar Blanco abans de ratificar que «no es pot esperar que les noves colades canviïn la trajectòria que estan seguint en superfície».