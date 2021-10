La Fiscalia ha demanat que es desestimi la querella presentada per l’associació Advocats Cristians contra el Tribunal Constitucional (TC) pel retard en resoldre el recurs presentat fa deu anys contra la llei de l’avortament, ja que considera que no hi ha delicte en aquesta demora. L’associació va presentar davant del Tribunal Suprem la querella contra el magistrat del TC Andrés Ollero, ponent de la sentència que ha de resoldre el recurs del PP contra la llei de l’avortament, per un suposat delicte de retard maliciós.

La Fiscalia entén que el Tribunal Suprem és el competent per resoldre la querella i ha demanat que la desestimi «en no ser els fets constitutius de delicte, ja que no concorre en ells cap dels elements del tipus de retard maliciós» que preveu l’article 409 de el Codi Penal.

Quan Advocats Cristians va presentar la querella, la seva presidenta, Polonia Castellanos, va recordar que feia més de deu anys «el TC va dir que donaria especial urgència a la resolució d’aquest recurs». «Aquesta especial urgència que no s’ha donat ha suposat la mort de milers de nens i de moltíssimes dones», va assegurar Castellanos. I va afegir que el magistrat ponent era el responsable d’aquest retard maliciós. Es dóna la circumstància que Ollero va ser diputat del PP i abans d’arribar al TC s’havia manifestat defensor de el dret a la vida i crític amb la legislació espanyola.