L'Alta Comissionada per als Drets Humans de l'ONU, Michelle Bachelet, ha denunciat els «assassinats», «detencions» i «expulsions» de refugiats a Líbia des de principis d'octubre. En un comunicat, la portaveu de Bachelet ha assegurat aquest dimarts que les autoritats líbies han matat almenys cinc persones i n'han detingut més de 4.000 en l'última setmana. «Aquesta sèrie d'esdeveniments horribles durant un període de vuit dies és només l'últim exemple de la situació precària, de vegades letal, que viuen els migrants i els sol·licitants d'asil a Líbia», es queixa l'alta comissionada. L'escalada de violència va esclatar just el dia que una missió independent alertava de les condicions de vida d'aquestes persones en aquest país.

L'1 d'octubre una missió independent enviada per l'ONU va publicar un informe on avisava que «les violacions generalitzades i sistemàtiques» que pateixen migrants i refugiats a Líbia podrien ser «crims contra la humanitat». L'inici dels incidents coincideix amb el dia de la publicació d'aquest document. Personal del ministeri de l'Interior libi va fer una batuda a Gergaresh, una localitat costanera prop de Trípoli on hi ha un assentament informal de refugiats, entre ells gent registrada amb ACNUR, informa l'oficina de l'alta comissionada. Segons aquesta, les forces de seguretat van detenir més de 4.000 persones en una actuació violenta on almenys una persona va morir pels trets i cinc persones més van resultant ferides.

Les autoritats van traslladar els detinguts a un centre «en condicions insalubres», segons l'oficina de l'alta comissionada. Posteriorment, s'haurien produït dues fugides «massives» en què haurien mort almenys quatre persones pels trets de les forces de seguretat. Tot i que el govern libi ha promès alliberar «alguns dels migrants» detinguts, l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans reclama que se'ls deixi a tots en llibertat, que s'aturin les deportacions il·legals i que s'investiguin els crims. Igualment, exigeix que les agències de l'ONU i les ONG puguin accedir als centres de detenció.

Suport de la UE

Arran d'aquests incidents, Amnistia Internacional va tornar a denunciar el suport que la Unió Europea i els estats membre proporcionen a les autoritats líbies per bloquejar les sortides de persones al Mediterrani en direcció al territori europeu. «Ho continuen fent malgrat la plena consciència de les horribles violacions comeses contra migrants i refugiats», lamentava l'organització en un comunicat.