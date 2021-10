L'Estat ha recuperat enguany la tradicional desfilada militar del 12 d'octubre al passeig de la Castellana de Madrid després que l'any passat se substituís per un acte de menor format al pati d'armes del Palau Reial per la crisi del coronavirus. El rei Felip VI ha presidit aquest dimarts l'acte, amb mesures sanitàries per la situació pandèmica i menys soldats en la desfilada. Part del públic ha escridassat el president espanyol, Pedro Sánchez, a qui han demanat que dimiteixi, tal com ja va passar en anys anteriors. Contra ell s'han sentit crits com "Sánchez okupa" o "xoriço". A l'acte hi ha assistit el govern espanyol pràcticament en ple -també representants d'Unides Podem- així com les principals autoritats estatals.

Posteriorment, Felip VI farà l'habitual recepció, que l'any passat també es va suspendre, al Palau Reial amb menys convidats que en anys previs al coronavirus. En la desfilada participen 2.658 militars -la xifra habitual era de 4.000 abans de la covid-, 68 aeronaus i 115 vehicles.

Felip VI ha passat revista a les tropes, ha saludat les autoritats i s'ha hissat la bandera espanyola. També s'ha produït el tradicional salt de paracaigudistes, que ha donat pas a la desfilada de les diferents unitats militars.

A banda de la família reial -sense la princesa Elionor perquè està estudiant a Gal·les-, el govern espanyol -amb l'absència de la ministra d'Indústria per una reunió del G20- i alguns caps d'executiu autonòmics -no hi ha anat la Generalitat com és habitual- també han assistit els presidents i presidentes del Congrés, Senat, Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i Tribunal Suprem així com Tribunal Constitucional. A més de líders i representants dels principals partits polítics estatals.