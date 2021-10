Comencen a resoldre’s les incògnites sobre l’aliança d’esquerres que liderarà Yolanda Díaz. Per començar a teixir aquest projecte de país, algunes de les líders més destacades d’aquest espai preparen el seu primer acte que visibilitzarà aquesta opció electoral. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, està organitzant aquesta trobada a la qual assistiran l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Més Madrid, Mónica García, i la mateixa Díaz. Les grans absents, no convidades, són la ministra d’Igualtat, Irene Montero, i la titular de Drets Socials i secretària general de Podem, Ione Belarra. Tot això per a convertir Díaz en una candidata allunyada de sigles que porti la bandera de les polítiques socials i es distanciï de les ideologies. En aquesta línia està plantejat l’esdeveniment, que no tindrà sigles i al qual les convidades no acudiran en representació de les seves organitzacions.

A l’acte, a València, intervindran les representants de l’espai més destacades de cada territori, per a escenificar la plurinacionalitat; també es busca donar protagonisme als lideratges femenins amb la vista posada en els pròxims comicis de 2023, on totes les protagonistes de l’acte seran candidates, a la ciutat de Barcelona, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i a escala nacional, en el cas de Díaz.