L’ambient preelectoral ha tornat, si és que alguna vegada havia marxat. A dos anys de les properes eleccions generals -excepte que es produeixi un avançament sorpresa-, el cap de setmana passat va recordar a aquells mesos previs a uns comicis amb el terreny polític escalfat. PSOE i Podem -implicats ja en una lluita de baixa intensitat que no fracturi la coalició- van desplegar múscul. El mateix va fer Santiago Abascal, que va deixar clar que la seva pugna serà amb Pablo Casado. En tot cas, el PP no sembla interessat a permetre aquesta batalla. El seu objectiu a abatre, sostenen, és un altre: Pedro Sánchez. «No mirem Vox perquè no és el nostre adversari. El nostre adversari és Pedro Sánchez», va sentenciar ahir el portaveu nacional dels populars, José Luis Martínez-Almeida