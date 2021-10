El 40è congrés del PSOE serà una demostració de poder del secretari general i avui president del Govern, Pedro Sánchez, i el que pot fer pujar també a una nova generació al PSOE. Unitat i renovació són, segons el seu equip, els dos missatges que el líder vol llançar el proper cap de setmana, i els que, en principi, guiaran la construcció de la comissió executiva federal que haurà de votar el miler de delegats.

Els noms de la nova direcció del PSOE «no estan tancats encara», «encara és aviat», sentencien fonts molt pròximes a Sánchez, que no obstant calculen que al llarg de la setmana puguin anar avançant-se alguns d’ells, com ja va passar el 2017. Dos són segurs, els d’Adriana Lastra com a vicesecretària general -ja confirmada- i Santos Cerdán com a responsable d’Organització. Els dos continuaran i els dos pilotaran el cor de la maquinària socialista. Ella, amb més protagonisme intern que abans, en centrar la seva tasca només en el partit i cedir el càrrec de portaveu al Congrés al canari Héctor Gómez.

A partir d’aquí, caldrà llegir el missatge del secretari general a través de les incorporacions. Fonts de la seva confiança confirmen que donarà pas a una nova generació de dirigents.