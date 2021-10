Alexander Schallenberg va jurar ahir com a canceller d’Àustria, després de la dimissió dissabte de Sebastian Kurz per la seva implicació en un escàndol de corrupció. Al costat de Schallenberg, l’exambaixador a França Michael Linhart va prendre possessió com a ministre d’Exteriors, el que posa fi a la crisi desencadenada en el Govern austríac -coalició de el Partit Popular Austríac (OVP) i Els Verds- després de fer públiques les acusacions contra Kurz.

El president d’Àustria, Alexander Van der Bellen, va participar en la cerimònia i va elogiar la figura del nou canceller com la d’«un europeu convençut, el que és bo» per al càrrec. En referència a De Linhart, el president va assenyalar que no està «sorprès» que sigui el nou ministre d’Exteriors, donada la seva experiència diplomàtica. Segons el parer de Van der Bellen, el nou Govern té la «gran responsabilitat de restaurar la confiança».