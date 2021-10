Manya va intentar suïcidar-se després que la seva parella estigués a punt d'escanyar-la, després de 18 anys de maltractament. «Estava ficada en un túnel, no veia sortida. Era com escalar per un forat humit, jo intentava pujar, però les parets s'enfonsaven», recorda la supervivent, que alça la seva veu perquè altres víctimes demanin ajuda i sàpiguen que hi ha. Patir violència masclista per part d'una parella o exparella impacta en la salut mental de les dones i constitueix un factor precipitant de conductes suïcides: atrapades en la tela d'aranya del maltractador, moltes víctimes pensen en la mort com a única manera d'escapar al patiment. «Està molt relacionat el maltractament amb el suïcidi: sents que ets una deixalla i que no vals res; et debilita. Gairebé, gairebé no queda res de tu. Jo no em reconeixia, la veritat. Vols continuar, però no saps com, estàs atrapada i no vols causar patiment a ningú i penses que el millor que pots fer és no estar aquí. Tenia vergonya, no volia dir-li-ho a la meva família ni a les meves amigues», explica Manya, de 46 anys, que relata -en un reportatge a El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona- amb enteresa i molta pausa els fets traumàtics que van passar fa cinc anys.

L'Organització Mundial de la Salut reconeix els suïcidis com una de les conseqüències fatals de la violència de gènere. A Espanya, segons la macroenquesta de Violencia contra la Mujer de 2019, la prevalença de pensaments suïcides entre les dones que han estat víctimes de violència física o sexual d'una parella és cinc vegades superior a la d'aquelles dones que no l'han patit (25,5% enfront del 4,7%).

L'ESPIRAL DE LA VIOLÈNCIA

En el cas de Manya, la violència exercida per la seva parella va començar sent psicològica i de control. Li ordenava com vestir, la perseguia per a saber on anava, no deixava que saludés a altres homes amb petons. Més endavant va començar a trencar coses, a llançar plats i gots contra les parets; en una altra ocasió la va amenaçar amb un ganivet. Pel mig, un historial de mentides i ús indegut dels diners de la víctima. Després van començar les agressions físiques. Un dia que l'agressor li va demanar diners i Manya li ho va negar la va deixar sense coneixement d'una bufetada i va intentar escanyar-la, però ella va aconseguir escapolir-se i tancar-se al bany. Passats uns dies, ella va tractar de treure's la vida: «Vaig arribar a sentir que tota la meva vida havia estat una mentida, els 18 anys que havia estat amb aquesta persona. Què feia jo amb aquest amor?». En aquest moment, va pensar en la seva família i va poder reaccionar a temps per evitar el fatal desenllaç.

Va decidir explicar-li a la seva mare tot el que havia passat i aquest va ser el primer pas per sortir d'aquesta espiral de violència. En el seu camí cap a la recuperació ha comptat amb l'ajuda de diferents professionals (agraeix l'acompanyament terapèutic que rep per superar la síndrome d'estrès posttraumàtic) i d'altres dones que han passat per aquesta mateixa experiència i que han contribuït al fet que deixi de sentir-se sola i una «bestiola rara». A mesura que avança en el seu relat, no deixa de donar les gràcies a totes les persones que l'han sostingut en aquesta lluita per la supervivència i la recuperació, una lluita que continua. «Estic en el camí. Estic molt alegre de continuar viva i de ser una prova de que es pot superar. El tractament m'ha ajudat moltíssim», defensa. Cinc anys després de fugir d'aquell infern, Manya torna a viure prop de la seva mare i les seves germanes, ha reprès el seu doctorat i pinta, perquè l'art li serveix per «treure de dins tot aquest verí que és el dol, haver viscut aquestes circumstàncies».

Els fets van passar a Londres, on Manya va viure dues dècades i va treballar com a professora d'art a la universitat. En establir la seva residència a Espanya i després d'un procés d'acompanyament per part de professionals, va denunciar els fets, però com havien succeït en un altre país, el cas es va tancar. L'aïllament, la submissió i el silenci en el qual viuen les víctimes del maltractament masclista, sumat a l'estigma, el desconeixement i el mutisme entorn del suïcidi, fan que la relació existent entre tots dos fenòmens sigui una realitat «enormement ignorada», com denúncia la Confederació de Salut Mental d'Espanya. En aquest país es desconeixen els casos de dones que han estat induïdes o forçades al suïcidi pels seus propis maltractadors. El Ministeri d'Igualtat indica que és una realitat que cal abordar amb «celeritat i responsabilitat» per les institucions públiques, que han d'abordar el debat de considerar el suïcidi voluntari i forçat com una altra forma de feminicidi.

«L'ANA VA SENTIR QUE L'HAVIEN VENÇUT»

Víctima de violència de gènere durant gairebé una dècada, l'Ana es va suïcidar sense haver complert els 30. El procés gradual d'«anihilament, assetjament i enderrocament» al qual la va sotmetre la seva parella i pare del seu fill va derivar en depressió i va posar fi a la seva vida fa onze anys, com recorda la seva mare. El seu cas no figurarà en cap estadística de feminicidis, és una víctima invisible per la societat. Carmen és la mare de l'Ana (noms ficticis) i ha decidit trencar el silenci per impedir que la seva història es repeteixi: «No passa d'avui per demà, és un procés de deteriorament, anihilament i enderrocament. L'Ana tenia una personalitat molt sencera, molt forta, i va anar desfent-se. Quan va néixer el nen va ser un caos, van començar les discussions i el maltractament psicològic. La veia pensativa, introvertida, evitant-me», diu.

Quan el fill era petit, i després de diversos episodis de violència (la parella va destrossar la casa perquè ella va sortir amb les seves amigues, la va deixar al carrer en diverses ocasions, es va tancar amb el nen), es va separar i va començar el maltractament a través del menor: «Li parlava malament d'ella, el nen venia plorant perquè li deia 'la mamà no et vol, et té abandonat'». Els maltractaments van continuar. «Ella es veia impotent i va anar entrant en una depressió. Tenia atacs d'ansietat molt grans, vam visitar urgències diverses vegades. Va haver d'agafar la baixa, es va ficar al llit i va perdre pes, uns 20 quilos. No menjava». «Ja no es podia suportar més, i en una temporada que va estar una mica més forta ho va denunciar. Ell va estar uns mesos a la presó, però ella ja no es va recuperar. Deia 'on he hagut d'arribar, quina cosa he hagut de fer', sempre el nen per davant i ell, conscient, es va aprofitar bé», narra.

El maltractador va sortir de la presó i l'Ana es va suïcidar: «Ella semblava que tenia plans amb el nen, havia accedit a venir a casa meva, estava empaquetant la mudança. Ell havia sortit ja (de presó), però no sé què va passar ni tinc proves. Va sentir que l'havien vençut, que ja no tenia per on sortir, que hauria de sotmetre's en tots els aspectes i això la va enfonsar», explica. Onze anys després de la mort de la seva filla, Carmen exigeix als professionals sanitaris que dediquin més temps en les consultes: «Elles tenen una cuirassa, els fa vergonya. Se senten deixalla, se senten malament, perquè aquesta situació se'ls escapa i no volen donar aquesta imatge, és humiliant per elles. Necessiten temps i aquí poden donar una pista, un fil del qual tirar. Igual seran deu minuts més, però s'arriba i acaben parlant perquè estan desitjant-ho, necessiten deixar anar tot aquest dolor, tota aquesta impotència i aquesta ràbia que les està devorant. El patiment és tal que, si no s'agafa a temps, desemboca en això tan trist», lamenta.

A CEGUES

La falta d'informació estadística sobre la realitat del suïcidi a Espanya alimenta que continuï sent un tabú. Les úniques dades oficials sobre autolisis són el sexe, l'edat, la nacionalitat, el municipi on es produeix i el mètode fet servir per treure's la vida, però no existeix informació sobre les causes. El 2019 es van suïcidar 3.671 persones. El facultatiu psicòleg del Cos Nacional de Policia Javier Jiménez recalca, no obstant això, que a Espanya «no tenim ni idea de quants intents de suïcidi hi ha», tampoc de les causes que porten a les persones a suïcidar-se, un aspecte necessari per desenvolupar programes de prevenció més eficaços: «Estem donant pals de cec». Coincideix el també psicòleg Daniel López, president de l'associació Papageno i coordinador del grup de conducta suïcida del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental: «La informació que tenim sobre suïcidi és mínima, realment no sabem a què es deuen els suïcidis a Espanya, els professionals estem moltes vegades prenent decisions al buit».

Se sap que els homes se suïciden més que les dones (en una proporció de tres a una), però les temptatives són molt superiors en la població femenina. «Mentre el nombre de casos de suïcidis amb resultat de mort és superior en homes, perquè se sol dir que som més violents i impulsius i triem mètodes més letals, el nombre d'intents és molt superior en dones i caldria veure per què el suïcidi està tan supeditat a variables culturals o de gènere», sosté López. I si se sap poc del suïcidi, els interrogants sobre el vincle amb la violència masclista són encara majors perquè no hi ha estudis estadístics recents, tot i que la pràctica terapèutica ve alertant sobre aquesta relació i la macroenquesta del Govern evidencia el risc.

En una iniciativa parlamentària, Ciutadans ha denunciat que és una tasca pendent conèixer la incidència que la violència masclista té en la temptativa al suïcidi d'aquestes víctimes: «El còmput de víctimes mortals de la violència de gènere es limita a aquelles que són assassinades per les seves parelles o exparelles, sense tenir en compte a totes aquelles dones que, a conseqüència del procés de maltractament patit opten per treure's la vida com a única via per a posar fi al patiment». La formació taronja ha demanat al Govern que l'Observatori de Violència de Gènere creï una eina de recollida de dades sobre la ideació autolítica de víctimes de violència masclista, que valori la incorporació de l'autòpsia psicològica com a part de la recerca de suïcidis de dones i que s'incloguin accions específiques de prevenció i formació del personal sanitari en el Pla Estratègic de Prevenció del Suïcidi.

«El que tenen en comú totes les víctimes de suïcidi no és que tinguin depressió o trastorn mental, és que estan patint. Una víctima no es treu la vida perquè no vulgui continuar vivint, sinó perquè vol acabar amb el seu patiment. Quan parlem de víctimes de violència de gènere que s'han suïcidat, són les víctimes més invisibles que hi ha», explica la psicòloga experta en violència de gènere de la xarxa pública d'Extremadura Clara Jiménez. Aquesta professional atén una mitjana de 100 víctimes de violència masclista a l'any i explica que és estranya la setmana en què no es troba amb diverses pacients amb idees suïcides. L'exdelegat del Govern contra la Violència de Gènere i forense Miguel Lorente es va apropar el 2006 a aquesta realitat amb un estudi de dones víctimes allotjades a cases d'acollida: el 63% havia tingut un intent seriós de suïcidi i el 18,4% havia pensat a treure's la vida. Des de llavors, poca literatura científica ha aprofundit en aquest tema perquè el focus, diu, es posa sobre les agressions físiques i els assassinats masclistes.

Lorente assenyala que quan una víctima de violència de gènere se suïcida, l'entorn sent culpa per no haver estat capaç de detectar la situació que ha conduït a aquest desenllaç, mentre que el psicòleg de Papageno remarca que els familiars de la dona morta afronten un dol bastant dur i la immensa majoria no vol passar per un procés judicial d'anys en què serà difícil demostrar el vincle entre el maltractament i el suïcidi. Quant a les víctimes, la terapeuta Jiménez subratlla que en moltes ocasions guarden silenci sobre les seves idees suïcides perquè en un procés judicial de separació, de maltractament o de custòdia dels fills la defensa dels agressors utilitzen aquesta informació per qualificar-les de malaltes mentals, prendre'ls credibilitat i titllar-les d'inestables. Algunes, fins i tot, descarten prendre medicació per si aquest element es fa servir en contra seva. Jiménez critica aquest «maltractament institucional» i revela que és freqüent que les víctimes que desenvolupen conductes suïcides ho facin després d'haver fet el pas de separar-se de l'agressor, perquè el maltractament continua malgrat la ruptura, els processos judicials s'allarguen i es converteixen en «una autèntica tortura»: «La desesperació és major quan no aconsegueixen canalitzar la vida d'una manera normalitzada perquè el maltractador els continua posant pedres en el camí».

El maltractament masclista té un profund impacte emocional perquè es caracteritza per l'aïllament social de la dona, la davallada de la seva autoestima, la gran dependència de l'agressor. La víctima acaba creient que ni ella ni la seva vida valen res i és en aquest context de desesperança quan apareixen l'ansietat, la depressió i els pensaments de mort com a única sortida. «La violència de gènere és una de les pitjors violències. En la guerra, un espera rebre un tret de l'enemic, però el que mai espera ningú és ser maltractat per aquell a qui estima», recalca el psicòleg de Papageno. Els experts insisteixen en el missatge que cal demanar ajuda perquè tota una xarxa les sostindrà i els indicarà el camí de sortida d'aquest infern. Són necessàries les prevencions, detecció, atenció i totes les mesures assistencials d'ajuda econòmica i d'habitatge per a les dones.

PREGUNTAR PER LA MORT

En les unitats de salut mental no s'ha sistematitzat preguntar a una dona ingressada després d'una temptativa suïcida si ha patit maltractament i tampoc els metges de família pregunten per això als seus pacients. «No se solen associar els intents d'autolisis en dones amb la violència patida, no s'investiga i els hospitals estan plens d'aquests casos», es queixa el forense, que advoca per sistematitzar un protocol per interessar-se per la situació de la víctima. La psicòloga Clara Jiménez apunta que les dones maltractades són «híper freqüentadores» del centre de salut, però que la tònica és la falta de formació dels professionals sanitaris tant en suïcidi com en violència de gènere, que no pregunten sobre aquest tema. «És necessari preguntar. Hem d'estar preparats per parlar de la mort. Com més es parli del suïcidi, més es preveu. Simplement preguntant 'què tal et va a casa' o 'com et va amb la teva parella' valdria, només és mig minut i la dona pot ser que no vulgui contestar, però detectarà que t'interessa com es troba i potser en la següent consulta és capaç de comentar-te alguna cosa», assevera.

«Quan a una víctima de violència de gènere li preguntes si ha pensat en la mort, es tracta de validar el seu dolor, sense jutjar, plantejant que hi ha moltes altres alternatives encara que en aquest moment no sigui capaç de veure-les», destaca. El president de Papageno afegeix que la societat viu el suïcidi «amb la necessitat d'amagar-lo sota la catifa» i no només els professionals sanitaris es resisteixen a preguntar a un pacient si ha pensat alguna vegada a matar-se en la seva majoria per por a induir aquest comportament, sinó que a més tant la persona que ha intentat suïcidar-se com la família dels qui s'han tret la vida ho viuen amb culpa i vergonya. La realització autòpsies psicològiques després d'un suïcidi, instrument que permet veure les causes que subjauen a aquestes morts, contribuirien a ampliar el coneixement del vincle entre maltractament masclista i autolisis.