Històrica decisió política a França: s'acaba l'envasat amb plàstic de fruites i verdures en els supermercats, autèntic malson que genera grans quantitats de residus al mar i a terra ferma.

La llei francesa d'antidesaprofitament i d'economia circular es va publicar el passat 11 de febrer en el diari oficial francès, posant fi a un llarg procés de debat i concertació que havia estat llançat a l'octubre 2017.

El Govern que presideix Emmanuel Macron ha aprovat ara el decret, basat en aquesta llei, per a prohibir els envasos de plàstic en fruites i verdures fresques. La mesura començarà a aplicar-se l'1 de gener del pròxim any, quan començarà un calendari progressiu. En tot cas, el procés ha de completar-se com a màxim el 30 de juny de 2026.