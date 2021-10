La resposta inicial del Govern britànic a l’arribada de la COVID-19 ha estat definida com «un dels més importants fracassos per a la salut pública que ha viscut el Regne Unit», segons l’informe elaborat pel Parlament britànic. El document, titulat «Coronavirus: lliçons apreses fins a aquest moment», ha estat realitzat per diputats de tots els grups polítics després d’una minuciosa recerca. El treball assenyala que durant les primeres setmanes de la pandèmia les autoritats gairebé no van actuar. El confinament es va ordenar massa tard i també tard es va imposar la distància social. Això va passar, estableix el document, «tot i que el Regne Unit compta amb alguns dels millors experts a qualsevol lloc del món».

Immunitat de grup

Durant un any, dos importants comitès parlamentaris (Sanitat i Assistència Social i Ciència i Tecnologia) han estat interrogant els responsables de les decisions més greus preses pel Govern de Boris Johnson durant la pandèmia i les crítiques són molt dures. En les seves conclusions, els comitès argumenten que en lloc d’ordenar immediatament el confinament com van fer altres països, els polítics guiats pels assessors científics van prendre deliberadament la decisió de retardar el confinament i introduir gradualment la distància social. El primer cas de COVID-19 al Regne Unit està datat el 31 de gener del 2020 i el confinament no es va ordenar fins el 23 de març. Fins a aquell moment el govern i els assessors científics havien triat la via de la «immunitat de grup», que no es va posar en dubte llavors i es va considerar «inevitable», si bé diferia radicalment amb l’estratègia d’altres països.

L’informe descriu el retard a l’hora d’aïllar a la població com «un seriós error», que va causar moltes morts. Les autoritats no van aprendre del que estava passant a altres països, com la Xina i Itàlia, on ja eren evidents les conseqüències d’un virus, «altament infecciós, per al que no hi havia capellà o tractaments efectius. Això implicava que les úniques armes disponibles per a frenar la difusió de la pandèmia era asilar la gent que havia contret el virus».

L’informe de 150 pàgines critica el fet d’haver internat malalts hospitalitzats a residències d’ancians, «sense adequat o rigorós sistema de test o rigorós aïllament», la qual cosa va suposar «milers de morts que es podien haver evitat». Els riscos no es van reconèixer fins que era massa tard, amb repercussions devastadores i prevenibles, estableix el document, que afegeix que l’obsessió del Govern era evitar el col·lapse de la sanitat pública (NHS), que necessitava tenir la màxima capacitat possible. «La falta de prioritat a l’assistència social durant la fase inicial de la pandèmia és il·lustrativa del que va fallar des de fa molt temps a l’hora de tractar l’assistència social amb la mateixa atenció que el NHS», afirma. Els més vulnerables de la societat van importar menys.

El sistema de tests i seguiment és descrit com a «lent, incert i sovint caòtic», tot i que el Regne Unit va ser un dels primers països del món capaç de desenvolupar aquest tipus de prova. Tampoc es van imposar controls rigorosos a les fronteres, «comparat amb altres països, particularment a l’Est i el Sud-est d’Àsia» permetent que un alt nombre d’infeccions procedents de França i Espanya es propaguessin. «Un estudi va trobar que el 33% dels casos durant la primera onada es van introduir des d’Espanya i un 29% des de França», assenyala l’informe.

Hi ha també algunes notes positives. El document celebra la manera en què es va dur a terme el sistema de vacunació, descrit com «un dels més efectius en la història de la ciència del Regne Unit». També destaca dels nous tractaments contra la COVID, un dels quals es va experimentar per primera vegada en aquest país.