David Frost, secretari d’Estat britànic per al Brexit, va insistir ahir a Lisboa que, per a millorar les relacions del Regne Unit i la UE, abans caldria renegociar les condicions que es van pactar en el Brexit relatives al Protocol d’Irlanda del Nord. Aquest marc estableix que Irlanda del Nord segueix vinculada al mercat únic comunitari, per la qual cosa les mercaderies que creuen entre aquest territori i la resta del Regne Unit han de passar controls duaners als ports de la regió. No obstant això, el setembre passat Londres va tornar a ajornar per tercera vegada de manera unilateral els controls duaners post-Brexit a la província britànica d’Irlanda del Nord, assumpte que ja havia provocat l’obertura d’un expedient al Regne Unit a Brussel·les.

A la meitat d’aquestes tensions de les regles comercials, Frost va dir que les dues parts es necessiten per a solucionar la relació entre el Regne Unit i la UE. Una relació que va qualificar d’«equilibri fluix» i «una mica rebel».