Amb cinquanta minuts de desfilada militar i més de 2.000 soldats passant per la Castellana de Madrid, els reis, el Govern i representants de les altes institucions de l’Estat van escenificar ahir la solemnitat del Dia de la Hispanitat, que va tornar a celebrar-se amb públic, si bé encara amb algunes restriccions derivades de la COVID-19.

Com en altres edicions, el president del Govern, Pedro Sánchez, va ser escridassat per part de públic. Sánchez va aparèixer només un minut abans d’arribar els Reis i la infanta Sofia, i es va sumar al comitè d’espera amb la ministra Margarita Robles, el Cap d’Estat Major de la de Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i l’alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Retardant la seva arribada, Sánchez va reduir al començament -però no al final- la seva exposició als insults d’espontanis -alguns d’ells lluint emblemes de Vox-, que li van dedicar xiulets, insults i crits de «dimissió» des dels flancs de la passejada i balcons adjacents a la plaça de Lima. Van ser els mateixos que van dedicar aplaudiments a Díaz Ayuso i al Rei.

Va tornar la tradicional desfilada i també la recepció dels reis al Palau Reial. Però a la Castellana no hi va haver tribuna de convidats per precaució sanitària, només seients separats per a líders autonòmics, representants del Congrés i el Senat, del Consell d’Estat, poder judicial i altres institucions de l’Estat, a més del líder del PP, Pablo Casado.

A la llista d’absents, la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, amb compromisos europeus, el lehendakari Urkullu i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. També els presidents de Galícia, Alberto Núñez Feijoo, i Castella-la Manxa, Emiliano García-Page. El gallec té avui debat de política general i el toledà viatja cap a Brussel·les. Tampoc hi va ser la princesa Elionor, que, si hagués acudit hauria d’haver guardat quarantena abans de tornar al seu col·legi a Gal·les.

Tots amb mascareta, un total de 2.656 soldats i guàrdies civils, van desfilar durant 50 minuts des que el paracaigudista Christian Moltó, amb més de 6.000 salts a l’esquena, va baixar des d’un avió la bandera d’Espanya. Per a la desfilada es van mobilitzar 115 vehicles de logística i combat i 68 aeronaus. Van ser una mica més de la meitat dels efectius que van participar en la festa del 12 d’octubre de 2019, abans de l’arribada del coronavirus.

Defensa va lluir en aquesta ocasió el lema «Servei i compromís», al·ludint a la tasca dels militars davant la COVID, el temporal Filomena i el volcà de La Palma, i a l’evacuació de col·laboradors afganesos. Per aquest reconeixement van desfilar entre els militars també policies, bombers, agents forestals, agents duaners i voluntaris de Protecció Civil.

Tots els ministres d’Unides Podem van presenciar la desfilada, però a la posterior recepció reial van acudir la vicepresidenta i titular de Treball, Yolanda Díaz, i les ministres Ione Belarra i Irene Montero, no el de Consum, Alberto Garzón, ni el d’Universitats, Manuel Castells. A lpalau no hi va haver còctel després de la salutació real per evitar que els convidats es traguessin les seves mascaretes.

Polèmica per la bandera

La bandera que van desplegar amb fum els avions de la Patrulla Àguila de l’Exèrcit de l’Aire sobre la Castellana de Madrid no va ser exactament vermella i groga, més aviat era tricolor, detall que es va anar estenent a Twitter i altres xarxes socials.

En passar per sobre del passeig quan el rei Felip saludava en el moment de pregària pels militars morts per Espanya, els pilots van deixar anar la seva càrrega de gas acolorit, com fan en cada desfilada del Dia de la Hispanitat, per compondre la bandera d’Espanya, però l’avió del flanc dret de la formació deixava anar un fum de color adulterat, porpra potser, morat o violeta, però en cap cas vermell, dibuixant en part al cel blau de Madrid la bandera de la República.