La Comissió Europea està disposada a flexibilitzar i reduir els controls sanitaris i fitosanitaris als quals estan obligats els productes agrícoles i d’origen animal que entren de Gran Bretanya a Irlanda de Nord, territori britànic que després del Brexit segueix sent part de la unió duanera i del mercat únic. Amb les noves propostes plantejades per Brussel·les, aquest compromís suposarà que el 80% dels controls als quals estan subjectes la majoria dels productes que acaben als supermercats nord-irlandesos -inclosos els productes de carn picada com les salsitxes angleses que van provocar durs enfrontaments abans de l’estiu- seran eliminats, el mateix que el 50% de la paperassa derivada de les formalitats duaneres.

Després de mesos de tensions, amb amenaça de Londres inclosa de suspendre unilateralment l’aplicació del Protocol d’Irlanda de Nord si no es renegocia, Brussel·les ha accedit a introduir alguns canvis en l’aplicació del pacte per salvar l’acord, un element fonamental per evitar el retorn d’una frontera dura a l’illa d’Irlanda i protegir els Acords de Pau de Divendres Sant. El vicepresident de l’executiu comunitari, Maros Sefcovic, ha estat les últimes setmanes en contacte amb ciutadans, empresaris i polítics d’Irlanda del Nord buscant un camí que ofereixi suficients garanties a Brussel·les -del fet que Irlanda de Nord no es convertirà en la porta d’entrada a la UE de productes no controlats- i que al mateix temps sigui acceptable per a Londres.

El resultat d’aquest exercici són quatre documents amb propostes destinades a facilitar el moviment de mercaderies i medicines i donar veu als nord-irlandesos en la gestió del protocol. Encara que Brussel·les rebutja radicalment renegociar l’acord, sí que està disposada a obrir la mà. Brussel·les proposa una via exprés per facilitar els moviments de mercaderies. A canvi, Londres haurà d’acceptar normes més estrictes en matèria d’etiquetatge i accés a dades en temps real.

Johnson no va entendre del tot l’acord de sortida

El primer ministre britànic, Boris Johnson, «mai va comprendre» les implicacions de l’Acord de Sortida pactat amb la UE, incloent el protocol nord-irlandès, objecte de fricció entre els dos blocs, assegura el seu exassessor Domminic Cummings. Qui va ser la mà dreta de Johnson va recórrer una vegada més al seu compte de Twitter per criticar amb diversos missatges el paper de Johnson en les negociacions de 2019 sobre el polèmic mecanisme, que manté enfrontats Londres i Brussel·les. Segons Cummings, la idea del primer ministre després d’imposar-se als laboristes en les eleccions de 2019 era «rebutjar les parts de l’acord que no li agradessin».