El rei Felip VI i la Casa Reial tornaran a disposar l’any que ve d’un pressupost d’una mica més de 8,4 milions d’euros, la mateixa quantitat que el Govern els va assignar en els Pressupostos Generals de l’Estat d’enguany.

Segons el projecte de pressupostos presentat ahir, la partida destinada a la Casa del Rei l’any vinent ascendirà a 8.431.150 euros, la mateixa quantitat que s’havia reservat per aquest 2021.

A aquesta quantitat cal sumar-hi partides repartides en altres despeses corresponents a diferents ministeris en suport a l’activitat de la Casa Reial. Així, per exemple, el ministeri de la Presidència té reservada per a l’any 2022 una partida de 7,2 milions d’euros de suport a la gestió administrativa de la Prefectura de l’Estat, una xifra lleugerament superior als 7,1 milions de l’any anterior.

Lleuger increment

La partida pressupostària destinada a la Casa Reial va estar congelada els anys 2015 i 2016, però en els dos següent exercicis (2017 i 2018) va experimentar un lleuger increment. Durant el 2019 i el 2020, a falta de pressupostos, es va optar per prorrogar els comptes de 2018, quan aquesta partida va ser de 7.887.150,00 euros.

No obstant això, el pressupost de la Casa Reial dirant 2021 va ser en realitat de 8.431.150 euros, una dada que Sarsuela ja va aclarir en el seu moment que era la suma dels 7.887.150 euros de pressupost que hi havia hagut en els tres anys anteriors, més els 544.000 euros avançats per la Casa del Rei en els últims dos exercicis.