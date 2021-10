El Govern de Pedro Sánchez i el PP van mostrar ahir una mínima sintonia per desencallar la renovació d’alguns òrgans constitucionals que tenen els mandats caducats. Des de febrer, quan tots dos van pactar el nom del president de RTVE, no s’havia vist un acostament així. La idea que s’està obrint pas és que es deixi per al final el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), el que més discrepàncies provoca, i s’actualitzin ja alguns dels altres. El PP en concreta quatre: el Tribunal de Comptes, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Poble i l’Agència de Protecció de Dades.

L’escenificació de l’aproximació va tenir lloc al Congrés. Pablo Casado li va dir a Sánchez a la sessió de control al Govern que, si vol, es poden asseure ja per negociar «els altres òrgans», deixant el CGPJ per a una segona fase. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va respondre que «aquest mateix matí els trucaré».