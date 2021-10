El passaport sanitari ha arribat per quedar-se a França. El Govern francès va presentar ahir un projecte de llei que li dóna la possibilitat d’exigir el certificat fins a l’estiu de l’any que ve. Des de principis d’agost, a França s’exigeix el passaport COVID per anar a un bar, restaurant (també a la terrassa), museu, així com a gairebé totes les activitats d’oci, culturals i esportives. Aquesta mesura s’havia d’aplicar fins al 15 de novembre, però ara podria prorrogar-se fins al 31 de juliol.