Un home armat amb un arc i fletxes va matar almenys quatre persones i en va ferir diverses més al municipi noruec de Kongsberg, al sud-est de país, segons va informar la cadena de televisió pública noruega NRK. L’atacant va ser detingut per la policia, que no va donar detalls sobre el sospitós, llevat que es tracta d’un home i que va ser portat a la comissaria de la ciutat veïna de Drammen. Els serveis d’intel·ligència noruecs (PST) van ser informats dels fets, encara que a l’hora de tancar aquesta edició la policia considerava que era massa aviat per saber si es va tractar d’un acte terrorista.

«Lamentablement, podem confirmar que hi ha diversos ferits i també, per desgràcia, diversos morts», va dir Øyvind Aas, funcionari de la policia local, en una conferència de premsa. «L’home que va cometre aquest acte va ser detingut per la policia i, segons el que sabem, només hi ha una persona implicada», va afegir. Segons la policia, l’individu va recórrer diverses zones del centre de poble, de 26.000 habitants, atacant la gent abans de ser detingut. La policia va acordonar una gran àrea del municipi i va demanar als seus habitants que no sortissin de casa.