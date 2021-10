Els països més rics del planeta, responsables de fins al 75% de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, tornen a trencar les seves promeses contra la crisi climàtica i protagonitzen un nou augment en els nivells de pol·lució global. Segons revela l’últim informe de Transparència Climàtica de 2021, publicat ahir, la manca de compromís climàtic dels països del G-20 impulsa l’avanç de l’escalfament global extrem i exposa el planeta a una crisi climàtica sense precedents.

L’anàlisi, realitzat per un consorci d’entitats ecologistes de tot el món, posa totes les cartes sobre la taula a només tres setmanes de l’inici de la Cimera del Clima de Glasgow (COP26). Les emissions dels països del G-20 han tornat a repuntar. Després d’un 2020 marcat per una pandèmia de COVID-19 que va suposar un descens del 6% en les emissions de diòxid de carboni, els registres confirmen que el 2021 es va iniciar amb un repunt de fins al 4%. Tot apunta que la Xina, l’Índia, Indonèsia i Argentina podrien fins i tot superar els seus registres de 2019, el que marcaria nous rècords històrics de contaminació en aquests punts del globus. L’avaluació de les polítiques ambientals suspèn tots els països del G-20.

No només preocupa que la xifra d’emissions globals torni a pujar. L’informe apunta que, a hores d’ara, el principal problema és que els actuals nivells d’emissions (i les promeses de reducció de cara a les pròximes dècades) segueixen estant molt lluny del que es necessita per limitar l’augment global de les temperatures per sota dels 1,5 graus de mitjana. De fet, segons apunta l’anàlisi, fins i tot si els 175 països signants de l’Acord de París respectessin els seus compromisos al peu de la lletra, l’augment global de les temperatures seguiria sobrepassant els 2,4 graus de mitjana. A llocs com Espanya, així com als seus veïns del Mediterrani, en aquest escenari els termòmetres podrien pujar entre quatre i set graus. I això extremaria les sequeres, el risc d’incendis i els extrems meteorològics.

Un exemple clau per entendre aquest problema és el cas de la Unió Europea (UE). Els Vint-i-set van prometre rebaixar dràsticament els seus nivells d’emissions per a l’any 2030, arribant a una reducció del 55% respecte els nivells de 1990, quan s’emetien una mitjana anual de 2.325 megatons de diòxid de carboni (MtCO2). Però segons l’anàlisi de l’Informe de Transparència Climàtica, fins i tot si s’aconseguís aquest objectiu, les emissions impulsarien un escalfament global per sobre d’1,5 graus. Per evitar un augment extrem de les temperatures, apunta l’estudi, les emissions haurien de caure com a mínim un 66%. Això suposaria una diferència d’almenys 686 megatons de CO2 respecte els càlculs dels Vint-i-set. «Falta ambició climàtica», conclou l’informe de Transparència Climàtica.