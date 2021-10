Després de l’escenificació d’un acostament de dimecres, el Govern i el PP van trigar 24 hores a pactar la renovació del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble i l’Agència de Protecció de Dades, tots amb els mandats caducats. Va quedar al marge el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el més complicat de desbloquejar, ja que els populars exigeixen un compromís per modificar la llei orgànica i que els jutges puguin triar 12 vocals d’extracció judicial dels 20 que componen l’òrgan. En tot cas, les dues parts van assegurar que seguiran negociant per poder tancar un acord en el poder judicial, que porta gairebé tres anys pendent.

El retard és tan important també en els altres quatre òrgans que els polítics no han fet concessions aquesta vegada a la tensió dramàtica. En una jornada van aconseguir una aproximació que semblava impossible fa cinc setmanes, quan el PP va demanar la dimissió del ministre de Presidència, Félix Bolaños, el negociador del Govern en aquest assumpte. La pressió del calendari pesa: Francisco Fernández Marugán exerceix com a Defensor del Poble en funcions des de juliol de 2017. En el Constitucional, un terç dels seus membres (quatre) haurien d’haver estat renovats al novembre de 2019. La presidenta de l’Agència de Protecció de dades, Mar España, espera des de juliol de 2019, i els 12 consellers el Tribunal de Comptes van acabar el mandat el juliol passat.

Cita fructífera al Congrés

Les diferències les van solucionar Bolaños i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, en una sala del Congrés dimecres a la tarda. Tots dos han establert una «relació de confiança» que facilita l’entesa, expliquen fonts de la direcció conservadora. La velocitat en l’acord, va explicar el ministre, es va deure al fet que les negociacions «estaven molt treballades» per l’intent que van fer al febrer. Llavors, les converses incloïen un pacte global i van acabar perquè els conservadors van rebutjar la proposta del PSOE de designar com a vocals el jutge José Ricardo de Prada, al qual s’atribueixen els paràgrafs més durs contra el PP de la sentència de la Gürtel, i Victoria Rosell, delegada contra la Violència de Gènere.

En una entrevista a la Sexta a la nit, el president del Govern, Pedro Sánchez, va voler «agrair» al PP el desbloqueig i va demanar «un esforç» a Casado perquè aquesta nova sintonia també afecti el Poder Judicial. Els populars mantenen la seva exigència de canviar la llei per atorgar més poder als jutges i el cap de l’executiu va recordar que no tenen suport suficient al Congrés per fer-ho. En el partit conservador els missatges van ser positius en aquest sentit. Al matí, García Egea es va mostrar disposat a seguir parlant amb Bolaños del CGPJ i va acabar amb un missatge optimista: «Tot és possible amb voluntat i amb intenció d’acordar».

Segons els conservadors i l’executiu, la renovació dels quatre òrgans es durà a terme al Congrés i al Senat l’última setmana d’aquest mes. Fonts del PP van explicar que Bolaños i García Egea van quedar en reprendre els contactes a partir de dilluns (quan passi el congrés del PSOE) i donar a conèixer els noms al llarg de la propera setmana. Qui va entrar en totes les travesses com a Defensor del Poble uns mesos enrere va ser Ángel Gabilondo. Al Constitucional, per la norma no escrita de triar president entre els de l’últim terç de mandat, és probable que sigui Pedro González-Trevijano, informa Ángeles Vázquez.

Ione Belarra, ministra de Drets Socials i líder de Podem, va assegurar que el seu partit també ha format part de l’acord, ja que el Govern ha negociat en nom de la coalició, informa Miguel Ángel Rodríguez.

Lesmes va actuar com a mediador el 12-O amb Casado

Pablo Casado va accedir a desbloquejar la renovació del Tribunal Constitucional i altres institucions pendents, com el Tribunal de Comptes, el Defensor de el Poble i l’Agència de Protecció de Dades, després d’una conversa amb el president de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, en l’acte del Dotze d’Octubre. Tots dos van coincidir en la celebració del Dia de la Hispanitat al Passeig de la Castellana i Lesmes va aprofitar per insistir al president del PP en què s’havia de dur a terme aquesta actualització.