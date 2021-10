Iván Redondo no estava d’acord amb el contingut del discurs del Rei del 3 d’octubre de 2017. Aquesta al·locució als espanyols dos dies després que el referèndum de l’1-O elevés la tensió política a Catalunya fins a nivells mai vistos segueix sent un els moments més representatius del regnat de Felip VI. El llibre Iván Redondo. La política o el arte de lo posible (Península), del periodista Toni Bolaño, parla sobre aquest moment i la seva difícil digestió per part dels principals dirigents socialistes.

Després de l’1 d’octubre, tant Pedro Sánchez -llavors líder de l’oposició- com Miquel Iceta -primer secretari del PSC- van estar en contacte amb la Casa Reial. «He parlat amb el Rei i li he demanat que inclogui la paraula ‘diàleg’, que hauria de fer en el seu discurs una apel·lació el diàleg. Insisteix-li una altra vegada», li va dir Sánchez a Iceta poc abans de la intervenció de Felip VI.