Els Estats Units han marcat en el calendari el 8 de novembre per reobrir les seves fronteres a espanyols i ciutadans d’altres 32 països que estiguin plenament vacunats. Kevin Muñoz, un dels assistents de premsa de la Casa Blanca, va confirmar a Twitter la informació amb la qual es posa fi a unes restriccions que l’Administració de Donald Trump va imposar fa any i mig i que va mantenir el Govern de Joe Biden.

D’altra banda, les protestes contra l’obligació de mostrar el certificat sanitari per accedir a un lloc de treball a Itàlia van recórrer ahir el país, en el primer dia de la seva implantació, encara que sense arribar a aturar-lo, segons Efe. Des d’ahir, per treballar en una oficina, un restaurant o un taller italià cal mostrar abans el conegut com a «Green Pass», que testifica que el seu portador ha estat vacunat contra la COVID-19, ha passat la malaltia o té una prova negativa.