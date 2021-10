El suport de la Generalitat als pressupostos del Govern del PSOE i Podem passa per un compromís seriós que l’execució pressupostària s’ajusti al que preveu. Fonts de la Generalitat reconeixen que l’anàlisi dels comptes públics se centrarà aquest cop en l’anàlisi de la despesa efectivament realitzada i no en promeses que no es van arribar a complir amb un desfasament superior al 20% de mitjana en l’últim decenni. En concret, del 2013 al 2020, el percentatge mitjà d’execució ha estat del 67,4%, segons dades aportades per la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​fluctuant entre el màxim registrat el 2017 (81%) i el mínim de 2016 (56,4%) i sempre per sota de la mitjana del total de la inversió territorialitzada de l’Estat.

«Tenim la sensació al Govern que l’executiu de Madrid no té intenció mai d’arribar a acords, que ignora les nostres propostes i només vol un suport buit de contrapartides», asseguren fonts del Govern, disposat a establir per exemple la transferència de la gestió de Rodalies, on l’execució s’espera que aquest any només arribi al 19% del pressupostat, com a exigència més gran per aprovar els pressupostos.

L’element que exaspera més el Govern és que el percentatge d’execució de la inversió prevista s’ha situat molt lluny del 100% en els últims anys. Pel que fa al conjunt total de la inversió territorialitzada, el nivell d’execució és més baix a Catalunya, amb puntes com el 85,2% total el 2017 davant del 81% a Catalunya i en el nivell més baix, el 2016, el 59,2% en la total davant del 56,4% a Catalunya.

Dèficit en infraestructures

Mentre la Cambra va liderar la reclamació en el seu dia de les transferències «degudes», que calcula en un total de 3.600 milions d’euros en sis anys, el Govern recull el guant d’aquesta reclamació i defensa tenir-la en compte en la negociació oberta. Segons càlculs de la Cambra, «Catalunya necessita una inversió de 45.000 milions d’euros per eliminar el dèficit en infraestructures» dels últims anys. La patronal catalana Foment del Treball, a través de la Cambra de Contractistes, també ha denunciat un desfasament i calcula que el gran dèficit d’inversions en infraestructures a Catalunya és de 28.000 milions d’euros per part de les tres administracions públiques en 10 anys. «La recuperació d’aquest dèficit implicaria incrementar el ritme inversor en els propers anys, a raó de 5.000 milions d’euros, per aconseguir el 2,2% del PIB català. A aquesta quantitat caldria afegir 2.000 milions d’euros més durant 10 anys per recuperar el dèficit històric».

La inversió liquidada sobre el total regionalitzable en els últims sis anys (2015-2020) va ser de l’11% de mitjana anual a Catalunya, fluctuant entre el 8,4% de 2015 i el 13,2% de 2017. L’independentisme reivindica que aquestes xifres se situen molt per sota del pes econòmic del territori català sobre el conjunt de l’Estat (al voltant del 19%).