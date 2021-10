Sí, formalment és el congrés federal del PSOE. El número 40. D’ell sortirà una nova executiva, un projecte reciclat. Però això és molt més. El conclave que es va iniciar ahir s’assembla més a una celebració. Una festa. Fins i tot una catarsi interna després d’anys de dolor i de tensions. El PSOE ha anat a la Fira de València a estimar-se, a celebrar la unitat, i també a agafar impuls per a la següent contesa electoral, que es preveu duríssima per la possibilitat que PP i Vox li prenguin la Moncloa, opció que fins i tot va dibuixar l’últim CIS. Ni tan sols els més veterans recordaven un acte semblant rebuscant en el seu disc dur personal.

Pedro Sánchez volia fer d’aquest 40è Congrés el seu congrés. El que enterrés el temps passat i assumís aquesta nova etapa que es va iniciar amb la remodelació del Govern del juliol. La seva obstinació, després del daltabaix de Madrid que va remoure els fonaments de la seva estratègia, ha estat connectar partit i executiu. Fondre’ls, comunicar-los. Canviar dinàmiques. Ho explicaven ahir els barons socialistes: el president ha parlat amb ells, un a un, durant les últimes setmanes, per relatar la seva idea de nova direcció del partit -més reduïda, més operativa, més «municipalista», amb més presència femenina, més diversa -, per escoltar les seves propostes de noms, per intercanviar opinions amb ells. Amb alguns es va reunir a la Moncloa, amb altres va parlar per telèfon. O per videoconferència. I aquest no és un gest habitual en ell. En absolut. L’acusació més recurrent, de fet, era que no tenia cura del partit, que no estenia ponts o buscava la seva complicitat. Ara els canals s’han reactivat. Truca, truc molt, fins i tot «massa», feia broma un líder territorial.

El punt d’inflexió va ser el relleu de l’executiu. «I el canvi de Gabinet», postil·lava una presidenta autonòmica. I és que la línia de comunicació també flueix entre el nou cap de Gabinet, Óscar López, i el partit, un fil pràcticament inexistent abans, a l’època d’Iván Redondo. El gir estratègic culmina ara, en aquest quarantè Congrés. El conclave que també viurà, avui, una altra foto històrica, la del secretari general amb Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero i Joaquín Almunia.

La maquinària està més greixada, s’observen tots els interlocutors consultats. Perquè Sánchez vol un PSOE actiu, unit i en guàrdia de cara a les eleccions. Per ara, no inquieten les enquestes, perquè falten dos anys per als comicis i es pot donar la volta, creuen molts dirigents.

El líder ha parlat, però es guarda les seves cartes. En les seves converses no ha donat pistes de noms de la nova executiva. Ahir va reunir els seus ministres, els secretaris autonòmics, la seva cúpula, per a la foto de família del poder i la cohesió socialista, per després dinar amb ells i llançar-los un missatge d’«unitat, força i esperança», indicaven alguns assistents. No va avançar més concrecions. Ja es coneix el nucli dur, que conformen Adriana Lastra i Santos Cerdán, que segueixen com a dos i tres del PSOE, i als quals se sumen Cristina Narbona (presidència), Javier Izquierdo (Acció Electoral), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Política Municipal ) -els tres també continuen- i Llanos Castellanos, la número dos de López a la Moncloa, que ara conduirà Relacions Institucionals i Justícia. El degoteig es va aturar, a l’espera que avui es conegui el disseny complet de la nova executiva. No és «descartable», va dir Lastra, que s’integrin ministres, encara que sigui com a vocals, sense àrea. I el favorit és l’home d’absoluta confiança del president, Félix Bolaños.

En la primera jornada a València, va brillar Nadia Calviño, la vicepresidenta primera. La tecnòcrata sense carnet del partit que va reivindicar la seva ascendència socialista i la seva família republicana, i que es va declarar emocionada per rebre el premi Manuel Marín de mans dels seus companys, guardó que també van rebre Anne Hidalgo, alcaldessa de París i candidata socialista a la presidència de França, i els presidents d’Aragó i Canàries.